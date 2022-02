“La inflación es la primera estafa”, dijo Marengo

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que anunció el Gobierno la semana pasada vino aparejado con una disminución del precio del dólar blue. La bajada del dólar duró poco, hasta que Máximo Kirchner anunció su renuncia como jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados por su disconformidad con lo acordado con el Fondo, lo que generó un nuevo aumento de la moneda extranjera.

En este contexto, Fernando Marengo, asesor económico financiero, dijo en una entrevista en el programa “Buen Día Verano”, de LG Play, que existen dos posible escenarios de cara al futuro: cumplir con el acuerdo alcanzado con el FMI, lo que generaría una estabilidad del dólar; o que se produzca una ruptura del entendimiento con la entidad internacional, lo que produciría una catástrofe cambiaria.

“El FMI pidió hace un mes un apoyo político interno e internacional al acuerdo este. Y lo que pasó con el presidente del bloque del Frente de Todos, no sé si lo mina, pero claramente genera mucho ruido, mucha incertidumbre a la posibilidad de generar un acuerdo”, indicó el experto. Y explicó que existen diferentes actores a la hora de pensar en esos apoyos necesarios: “esta es una mesa de negociación que tiene cinco patas porque en el oficialismo hay dos visiones, está el FMI, y dentro de la oposición también hay dos posiciones distintas; entonces esas cinco patas se tienen que poner de acuerdo; veremos qué pasa en la próxima semana...”.

Bajar la inflación

Para lograr mayor confianza por parte de los diferentes actores que intervienen en la economía del país, según Marengo, el Gobierno debe enfocarse en bajar la inflación.

“Hay un tema que es clave y es que Argentina necesita reducir la emisión monetaria para reducir la inflación, y para eso tiene que reducir el déficit. Argentina necesita eso más allá de que el fondo me lo pida o no”, dijo. Y tomó una postura personal para explicar la importancia de esto: “para demandar pesos, yo por lo menos, exijo que me baje la inflación”.

“Uno no quiere pesos si estafan a los tenedores de pesos, y la inflación es la primera estafa. Si me voy a dormir con un billete de $ 1.000 y cuando me levanto ese mismo billete vale menos, entonces me están estafando. Y para bajar la inflación tenés que bajar la emisión, y para bajar la emisión tenés que bajar el déficit”, insistió.

En este sentido, el asesor financiero llega a dos conclusiones, que plantea sin importar lo que pueda o no exigir el Fondo, de lo que Argentina debe hacer para mejorar su situación: “la primera bajar la inflación; y por otro lado, si queremos que eso no sea recesivo, tenemos que generar incentivos para la inversión y el gasto del sector privado, lo cual implica la necesidad de hacer reformas estructurales en varios aspectos que afectan a nuestra economía”.

Reformas estructurales

El especialista propuso que, una vez generadas las condiciones adecuadas (disminución del déficit fiscal), las empresas privadas invertirían en el país.

Ante las dudas que planteó el periodista de LG Play, Marengo argumentó que es absolutamente posible que se produzcan esas inversiones. Para ratificar su postura usó un ejemplo europeo: “España después de la crisis en Europa entró en un acuerdo y fue el país que más creció en ese continente entre el 2011 y el 2018”.

“¿Qué hizo el sector público para que esto pase? España tenía un déficit fiscal de casi 10 puntos del PBI del país, entonces eliminó el déficit fiscal. Hizo un ajuste de 10 puntos del PBI, y así fue que la economía europea que más creció fue la española, porque el sector privado invirtió y gastó”, continuó.

Luego propuso otro interrogante: ¿quién va a invertir en Argentina dada la seguridad jurídica, la presión tributaria y demás factores? “Ahí está la segunda pata del tema... Más allá de si el Fondo lo pide, la Argentina tiene que hacer reformas estructurales. La presión tributaria que tengo, con toda la carga burocrática, con todos los costos adicionales, con toda la contingencia, me lo pida o no el Fondo, Argentina necesita esas reformas”.