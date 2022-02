La pregunta de muchos: qué pasará con el dólar tras el acuerdo con el FMI

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) fue un bálsamo para el Gobierno, que en las últimas horas sintió un cimbronazo con la salida de Máximo Kirchner, como jefe del bloque del Frente para Todos en Diputados. Inmediatamente se conoció el entendimiento con el organismo de crédito, la cotización del dólar blue retrocedió, pero los desajustes políticos volvieron a darle un empujón. ¿Qué puede pasar en las próximas semanas con el tipo de cambio?

El asesor financiero Fernando Marengo aseguró esta mañana, en una entrevista concedida a "Buen Día Verano" que no se puede hacer futurología, pero que si el Gobierno cumple con los prometido al FMI (bajar el déficit fiscal y la emisión de pesos), el precio de la moneda estadounidense en el mercado paralelo podría llegar a estabilizarse en los próximos meses.

Sin embargo, dejó en claro que, en caso de incumplir con lo pactado, el blue podría otra vez "irse por las nubes".

En su análisis de la situación económica y financiera del país, Marengo explicó que "lo que ocurre con el tipo de cambio es consecuencia de lo que pasa en el mercado de pesos. Cuando hay más pesos de los que uno desea tener, esos pesos se vuelcan a otros activos, en este caso, el dólar".

El gran problema que arrastran las administraciones es el déficit fiscal y Marengo lo resumió así: "Cuando el Gobierno gasta más que su recaudación, tiene una necesidad de financiamiento no cubierta y se financia emitiendo pesos. Pero cuando tengo pesos, que va perdiendo poder de compra, la gente tiene incertidumbre y busca otros bienes y sube el precio de cambio".

Al ser consultado sobre por qué los argentinos no queremos tener pesos, sostuvo que "es el resultado de 70 años de estafas al tenedor de pesos. La primera estafa es la inflación. Cuando me voy a dormir con un billete de $ 1.000 y al otro día vale menos, me quitan poder de compra. Pero a lo largo de la historia tuvimos inflación, default, corralito, de todo".

"Cuando uno quiere explicar la crisis económica argentina, la palabra clave es la crisis de confianza", que según Marengo debe venir acompañada de reformas estructurales que los últimos gobiernos evitaron. Un retroceso del gasto público debería abrir la posibilidad para que los inversores privados equilibren la balanza y así reconstruir la economía nacional.

Como ejemplo, el asesor financiero comentó el exitoso plan que desarrolló España -la Troika-, que le permitió reducir a 0 su gasto público y convertirse en el país que más creció en Europa una década después de la crisis de 2008.