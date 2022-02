La renuncia de Máximo Kirchner: cuatro miradas legislativas sobre la crisis

“Es una decisión que no comparto”

El presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, manifestó que el acuerdo que alcanzó la Argentina con el FMI era necesario. “Después vendrán los pormenores, pero no podemos estar a contramano del mundo”, dijo, y remarcó que acompañarán la determinación del Presidente. Consultado por LA GACETA respecto a la decisión de Máximo Kirchner, de renunciar a la presidencia del bloque oficialista en Diputados, el legislador dijo que espera que no genere consecuencias internas. “Lo escuché decir al presidente Alberto Fernández que le hubiese gustado que él siga como presidente del bloque. Evidentemente es una decisión personal. Yo no comparto, porque al ser parte de un espacio, el que toma las determinaciones más importantes es el Presidente. Como militante, yo estoy de acuerdo con la decisión del Presidente, y la vamos a acompañar”, concluyó.

“Hay opiniones disímiles en el PJ”

“Es una noticia que hace ruido, pero creo que tiene que ver más con la formación y las ideas personales de Máximo Kirchner. Con el tiempo sabremos los verdaderos objetivos de su renuncia”. Con esas palabras se expresó el presidente subrogante de la Cámara, Regino Amado, respecto a la determinación que tomó el lunes el diputado, hijo de la vicepresidenta.

El parlamentario recordó que en el peronismo “primero está el movimiento y al último están los hombres”. “Nos interesa que el conjunto de quienes integramos este movimiento nacional justicialista piense de la misma manera la gran mayoría. Después hay opiniones disímiles dentro de un espacio que es tan grande, como los hay también en la oposición”, agregó. A su vez, consideró que la gente va a merituar más los alcances del acuerdo con el FMI que la renuncia de Máximo, lo cual -dijo- puede fortalecer al Presidente.

Impacto político institucional

Walter Berarducci (PJS) consideró, a título personal, que lo que ocurrió en el Frente de Todos es una muestra más de que el peronismo traslada a las instituciones sus internas de poder. “Los problemas deben ser resueltos dentro de cada partido, no volcarnos a la ciudadanía y a las instituciones. Esto va a tener un alto impacto político institucional, como ocurrió hace cuatro meses con la renuncia de ministros. Generaron un vacío de poder y un descrédito a la figura del Presidente; un debilitamiento de la institución y de la figura del Presidente. Tenemos que llamar a la prudencia y a la mesura”, dijo a este diario. En cuanto al entendimiento con el FMI, dijo que aguardará conocer la “letra chica” para expresarse. De todos modos, señaló que el problema de la deuda externa es mucho más complejo y remarcó: “siete de cada diez dólares que debe el país fueron tomados por el peronismo”.

Profundo acto de irresponsabilidad

El radical José María Canelada tildó de “acto de irresponsabilidad” la renuncia de Kirchner como jefe del bloque del Frente de Todos en Diputados. “Cada vez que la Argentina ha visto un peronismo peleándose, con la sociedad como rehén, el resultado ha sido dramático para la Argentina. Creo que cabe hacer un llamado a la responsabilidad de quienes gobiernan el país. Es un profundo acto de irresponsabilidad del kirchnerismo en su conjunto, sintetizado a través del acto de Máximo Kirchner”, expresó. En cuanto al acuerdo con el Fondo, Canelada remarcó que todas las deudas deben ser honradas y pagadas. “No pagar las deudas genera una situación de incertidumbre y de falta de credibilidad. Ponés a la Argentina en una situación desfavorable, porque el resto de los países nos miran como un Estado irresponsable. Por lo tanto, generar un marco de acuerdo para pagar la deuda es lo correcto”, resaltó.