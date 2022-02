"Estoy más linda que nunca": qué hizo Gladys para transformar su cuerpo

Gladys "La Bomba Tucumana" transformó su cuerpo y se siente orgullosa de eso. "Estoy más linda que nunca", dijo en una nota que le hicieron en Farándula Show. "Soy una mujer de 56. Estoy espléndida y sin bombacha. Divina yo. Me bañé, me perfumé, todo hermoso", agregó tras mostrar su impactante look para la entrega de los Premios Carlos, de donde se retiró indignada por haber perdido.

Más tarde, acudió a las redes sociales para contar cómo logró estar tan delgada, ya que descubrió que utilizaban su nombre para promocionar productos quemadores de grasa.

"De arranque, ya empezamos mal. Mintieron y utilizaron mi nombre y mi imagen para decir que hicieron magia conmigo. No es cierto. Yo tengo arriba de mi cuerpo y mi mente un cambio increíble producto de cambios alimentarios. Hago un gran sacrificio para sentirme bien", aseguró, para desmentir la falsa publicidad.

"Trabajé por mi salud física porque quiero verme linda. Soy una artista y quiero verme bien por ustedes", agregó la artista tucumana.

En ese sentido, indicó que sus abogados se ocuparán legalmente de esta situación.