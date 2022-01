El descargo de Karina Jelinek tras ser estafada: “Nada me va a derrotar porque soy una leona”

Recientemente, Karina Jelinek quedó envuelta en una polémica por haber sido víctima de una estafa económica por parte de un hombre de su entorno. Luego de que el hecho trascendiera, la modelo decidió postear un mensaje en sus redes sociales reflexionando sobre lo sucedido.

La noticia se supo luego de que la actriz le brindara una entrevista al periodista Lío Pecoraro en la que aclaraba los puntos más importantes del hecho que le tocó atravesar. Jelinek contó cómo su amigo la había traicionado y se había quedado con su dinero.

"Le pedí que me guardara mis ahorros... Años de trabajo. Todo lo del 'Bailando', los años que estuve, etc... Era mi mejor amigo. Y como no soy de ahorrar mucho, me gusta ayudar a mi familia. Le pedí que me guarde", relató la actriz vía WhatsApp en el programa A la tarde de América y le pidió al comunicador que transmitiera un mensaje de tranquilidad a sus seguidores. "Estoy bien de salud, como bien. Acláralo porfa porque me siguen muchas chicas adolescentes", agregó.

En el mismo ciclo, la abogada Ana Rosenfeld, aseguró que la suma del robo asciende a más de U$S 200.000. "Ella tenía un dinero ahorrado producto de tantos años de trabajo. Lamentablemente, le dio el dinero a una persona que, hoy por hoy, no se lo está devolviendo", explicó.

Días después de que se conociera la noticia, la actriz se expresó en su Instagram. “Nada me va a derrotar porque soy una leona de la vida, porque esta fortaleza me la da Dios. Así empezaré esta semana! A toda turbina y con muchas novedades y proyectos”, adelantó.

Previo a ser víctima de la estafa, Jelinek había revelado su intención de convertirse en madre a través de subrogación de vientre. El dinero que perdió lo iba a utilizar para concretar ese sueño.

“Soy afortunada de tener una hermosa familia y de la que tendré pronto”, continuó en el mensaje que publicó y añadió: “De tener tantos amigos de verdad que están en las buenas y malas, de tener salud y elegir mi trabajo hoy en día, de ser independiente desde los 16 años, de tener a mis papás juntos que se aman y todos los días recibo sus oraciones”.

“Ya aprenderé! Gracias por tanto apoyo, los amo”, finalizó el descargo.