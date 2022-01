Amado Boudou,sobre el acuerdo con el FMI: "Lo tiene que pagar Macri, no el pueblo"

Al ex vicepresidente Amado Boudou no le gustó el acuerdo alcanzado por el Gobierno de Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda externa.

El exfuncionario kichnerista afirmó: “La deuda criminal que tomaron la tiene que pagar Macri, no el pueblo”. En su editorial en AM 530, el ex ministro de Economía expresó: "No es un día de alegría, es un día en el que no hay nada que festejar”.

En esa línea, también apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri por tomar la deuda: "El daño que hizo Macri y el FMI a la Argentina solo lo cuidó a él y sus amigos. Las empresas nacionales, los comerciantes, los trabajadores, los jubilados, y los sectores más vulnerables no tienen por qué pagar. Creo que es posible encontrar un mecanismo mediante el cual aporten parte de lo que se llevaron”.

Asimismo, Amado Boudou comentó: "En aquella plaza del 17 octubre que convocó Hebe de Bonafini le dijimos ‘no al FMI’, no se le puede pagar con el hambre del pueblo y el desarrollo de la patria. Y para que esto no sean solo palabras, creo que es necesario encontrar un mecanismo material concreto para que paguen los que se beneficiaron con el crimen de Macri”.

"No estoy de acuerdo cuando se dice que la Argentina tiene que crecer para pagar, porque esto sería muy injusto con los que menos tienen”, concluyó el ex vicepresidente.