Masterchef Celebrity: Tenso cruce entre Malena Guinzburg y Joaquín Levinton

Se viven grandes momentos de tensión en cada capítulo de Masterchef Celebrity, uno de los programas de cocina y entretenimiento más elegidos por los argentinos. Esta vez, Malena Guinzburg y Joaquín Levinton protagonizaron un fuerte cruce que no pasó desapercibido para el público.

Todo comenzó cuando el jurado, compuesto por los chefs Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis dio las primeras instrucciones del día y le pidió a los participantes que eligieran una isla para cocinar. Indecisa, Guinzburg se quedó con la primera posta, pero lo que sorprendió a todos vino después.

Los participantes tenían la consigna de trabajar con diez ingredientes que tenían a su disposición en una caja, pero, en el caso de la comediante, su box estaba vacío. Por eso, para poder cocinar, sus compañeros debían concederle algunos de los materiales que se les había asignado. Ese fue el punto de conflicto con Levinton, dado que fue el más perjudicado en la redistribución.

“Voy a empezar por Joaquín, sobre todo porque él es muy, como decirlo de una manera sutil, hincha con el tema de dónde quiere estar ubicado”, dijo la hija del recordado Jorge Guinzburg.

Más tarde, argumentó su actitud con el músico: “Joaquín había dicho que todavía no se había encariñado conmigo así que no tengo nada que perder”, lanzó. En tanto, Levinton le respondió visiblemente molesto: “Y vas bárbaro para que me encariñe”.

Ante las reacciones, Guinzburg bromeó.“Yo no tengo la culpa de ser la nueva, yo quiero integrarme, quiero que me quieran, pero me odia Joaquín”, lamentó entre risas.

Luego de presentar los platos, los competidores volvieron a referirse al hecho. “Le sacaría un poco a cada uno para no joder a nadie, esa es mi manera de ser.Malena, te ganaste un enemigo poderoso; estoy enojado porque no puedo creer tanto rencor y resentimiento. La cocina es un elemento de amor, así que el que no ama, que no cocine”, comentó detrás de cámara el cantante de Turf.