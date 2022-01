Todo el país se moviliza para pedir un "Un corazón para Isi"

"Tengo 3 años y estoy en emergencia nacional para un trasplante de corazón. ¡Donar órganos salva vidas! Los órganos no van al cielo", dice a modo de presentación la cuenta de Instagram ‘Un corazón para Isi’. Isidro Gastaldi Aladro nació en Tandil y desde hace unas semanas está internado a la espera de un donante que ayude a resolver su cuadro de miocarditis.

Desde su nacimiento, Isidro, hijo la ex jugadora de ‘Las Leonas’, Laura Aladro, y Sebastián Gastaldi no presentó ninguna enfermedad preexistente hasta que un día empezó con un dolor intenso en la zona abdominal. Los estudios médicos le diagnosticaron miocarditis y se decidió trasladarlo de forma urgente al Hospital Italiano, de la Ciudad de Buenos Aires.

Luego de una serie de tratamientos, en Navidad, Isi se descompensó. Y el 27 de diciembre Isidro entró en emergencia sanitaria nacional porque su corazón no respondía a ninguno de los tratamientos que le habían hecho. “Viene con muchos tratamientos y su corazón no está respondiendo a ninguno y no puede seguir recibiendo drogas para que su corazón lata porque eso puede descompensar a otros órganos”, precisaron fuentes de su entorno.

A raíz de la urgencia, las redes sociales están jugando un rol clave en este caso porque ayudan a visibilizar el caso, pero también visibilizar la importancia de donar órganos para darles a otras personas la posibilidad de salvar su vida. La cuenta logró la adhesión de diferentes figuras de distintos ámbitos, quienes se sumaron a la campaña acerca de la importancia de la donación de órganos.

En una de las últimas publicaciones de la cuenta se detalla que desde el inicio de la campaña nacional se logró que “por cada una de las 7000 personas que esperan un trasplante, se anoten cinco en el registro de voluntario de Incucai” y 36.000 personas manifestaron su voluntad de donar en tan solo 18 días.

En la Argentina, más de 7.000 personas necesitan un trasplante y solo se realizan 1.500 cada año. Los mayores de 18 años son donantes, salvo que expresen lo contrario. En menores, esa decisión depende del padre y la madre.