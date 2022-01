Un ex futbolista contó que Messi le reclamó por criticar su fichaje por el PSG

El exfutbolista del Liverpool, Jamie Carragher, reveló hoy que luego de cuestionar el pase de Lionel Messi al Paris Saint Germain (PSG), el rosarino le envió un mensaje a través de las redes sociales y lo trató de "burro".

Carragher, quien ahora ejerce de comentarista en partidos de la Premier League para la cadena Sky Sports, estaba junto sus compañeros en el estadio del Watford tras un partido y empezaron a debatir sobre sus equipos ideales de esta temporada.

El ex jugador no incluyó a Messi en su once y eso dio pie a que revelara una anécdota que le ocurrió hace unos meses.

"Tuve un pequeño ‘pop’ con Ronaldo al empezar la temporada, no creo que haya sido un gran fichaje del Manchester United. Y di el ejemplo de Messi, no creo que Messi sea un gran fichaje para el PSG. Fue en Monday Night Football, y recibí un mensaje privado en Instagram de él mismo. No voy a mostrar mis mensajes privados pero básicamente me dijo que era un burro", desveló el ex deportista según consignó Infobae.

Tras el aparente enojo del astro del fútbol argentino, Carragher le dedicó unas palabras. "Lionel te amo absolutamente, eres el mejor jugador de todos los tiempos y comparado contigo yo era un burro, lo acepto", señaló.

"Pero no vas a entrar en mi equipo ideal, no estás jugando los suficientemente bien. Aunque ganaste la Copa América durante el verano no es suficiente para dejar afuera a mi amigo Mo Salah", cerró.