A tres años de la muerte de Emiliano Sala: el último audio que le envió a sus amigos

Tres años han pasado desde la trágica muerte del futbolista argentino Emiliano Sala. Sus amigos y familiares le rinden homenaje y recuerdan el audio de WhatsApp que les envió desde el avión que protagonizó el desastre.

“Hola, hermanitos, ¿cómo andan loquitos locos? Hermano, estoy muerto. Estuve acá en Nantes haciendo cosas y cosas y no termina más, no termina más”, inicia el clip de voz que el deportista había grabado.

Segundos después, confirma que ya se encontraba a bordo de la aeronave. “Así que, nada, muchachos, estoy acá, arriba del avión, que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff, loco, que mañana sí, ya arrancamos a la tarde a entrenar con el nuevo equipo, a ver qué pasa”.

“Así que… ¿cómo andan ustedes, hermanitos, todo bien? Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van mandar a alguien a buscarme, porque no me van a encontrar, pero ya saben… Papá, qué miedo que tengo”, siguió el mensaje.

En enero de 2019, el futbolista viajaba en avión desde Francia hacia Gales con el objetivo de sumarse al plantel de Cardiff City, cuando sucedió la fatalidad y cayó en aguas del Canal de la Mancha.

"El piloto perdió el control de la aeronave durante un giro de vuelo manual, que probablemente se inició para recuperar visibilidad debido a las condiciones meteorológicas. Posteriormente, el aparato se partió en vuelo mientras maniobraba a una velocidad significativamente superior a la velocidad de maniobra para la que está diseñado", había informado la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos que seguía el caso.