Las Leonas y un gran debut en la Copa Panamericana

Las Leonas aplastaron a Uruguay

En el debut en la Copa Panamericana de hockey sobre césped que se desarrolla en Santiago de Chile (otorga plazas para el Mundial), Las Leonas -con “Vicky” Sauze en el equipo-, golearon a Uruguay por 6-0 (tantos de Gorzelany -2-, Retegui, Albertario, Thome y Di Santo). Mañana volverán a jugar, a partir de las 18.30, ante el seleccionado local. En tanto, Los Leones debutarán hoy (16.30) frente a Brasil.

PESAS

Ávalos se alista para una concentración

Lautaro Ávalos integra el equipo nacional juvenil de levantamiento de pesas que desde el jueves 27 de enero quedará concentrado en el Cenard de Buenos Aires como parte de la preparación para los III Juegos deportivos de la Juventud Rosario 2022. Se concretarán desde el 28 de abril al 8 de mayo.

FÚTBOL

“Pol” Fernández, cerca de volver a Boca

La dirigencia de Boca ya decidió comprarle a Cruz Azul de México el pase de Guillermo “Pol” Fernández para que en los próximos días se convierta en nuevo refuerzo. Por el mediocampista de 30 años se pagarán dos millones de dólares. El jugador ya tuvo una charla con Juan Román Riquelme en la que acercaron posiciones y limaron asperezas.

Angileri podría seguir en River

River transita la segunda parte de la pretemporada en Buenos Aires, pero no descuida temas como refuerzos y renovación de contratos. En este último caso aparece Fabrizio Angileri, uno de los dos jugadores que no renovó su contrato y se quedó fuera del viaje a San Martín de Los Andes. Por estas horas, parece estar más cerca un acuerdo.

TENIS

Nadal y una lesión crónica

“Tengo un problema que no tiene solución ahí abajo. Otra cosa es que me pueda dejar competir con más o menos garantías y eso es lo que estoy intentando”. Con crudeza habló Rafael Nadal de una lesión crónica y degenerativa que lo tiene a mal traer desde 2005: la enfermedad de Müller-Weiss. “A esta lesión no la olvidaré por el resto de mi vida”, explicó el español a poco de vencer a Yannick Hanfmann en el Abierto de Australia. En tanto, entre anoche y esta madrugada se presentaban dos argentinos en el torneo: Diego Schwartzman y Sebastián Báez.