Mañana vence el plazo para la recategorización del monotributo: cómo es el trámite

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) ratificó que la recategorización del monotributo está habilitada hasta el 20 de enero. El importe correspondiente a la nueva categoría se abonará en febrero.

Este es un procedimiento obligatorio que deben realizar los monotributistas para determinar si, de acuerdo a los ingresos de los últimos 12 meses, les corresponde cambiar de categoría. En caso de mantener la misma categoría no es necesario realizar ningún trámite.

¿A quiénes les toca hacer la recategorización? Para determinar si a un contribuyente le corresponde cambiar de categoría, deberá controlar los ingresos brutos de los últimos 12 meses y cotejarlos con los nuevos valores de las categorías que se encuentran disponibles en monotributo.afip.gob.ar.

Paso a paso del trámite para recategorizar el monotributo

1) Ingresar al portal Monotributo y presioná el botón Comenzar. Colocar CUIT y la clave fiscal.

2) Una vez logueado, ingresar a la opción recategorización presionando sobre el botón Recategorizarme.

3) El sistema va a mostrar la categoría actual y los topes de cada parámetro de esa categoría.

Sugerimos que revise las categorías vigentes antes de seguir con el trámite para que estés seguro de cuál es la categoría nueva que corresponde. Para eso hacer click en el botón Escalas Vigentes.

Para proceder a recategorizarte presioná el botón Continuar Recategorización.

4) Primero hay que informar el monto facturado en los últimos 12 meses.

Donde el sistema pregunta si tiene o usa un local, seleccionar la opción que corresponda. De ser No, clickeá en Continuar.

5) En este ejemplo el contribuyente se encuentra en una provincia con Monotributo unificado, si no es tu caso, no le va a informar sobre el componente integrado. Si no realiza actividades en otra provincia, seleccionar No y luego, Siguiente.

6) En este paso el sistema muestra la categoría que corresponde según los datos aportados.

Verificar bien antes de aceptar la transacción.

Si los datos no son correctos, presionar en el botón Volver para arreglar los errores; si por el contrario los datos están bien, clickeá en Confirmar Categoría.

Finalmente, el sistema emitirá el Formulario 184 como comprobante de la recategorización realizada y la nueva Credencial de Pago.