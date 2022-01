Tres consejos y novedades relacionados con la tecnología

1- Cómo evitar que el navegador consuma memoria RAM

Recupera este recurso con solo un par de clics

Probablemente usés el navegador para un sinfín de tareas: navegar por Internet (obvio), mirar videos, elaborar documentos, hojas de cálculo... Y todo eso puede hacer que tu navegador comience a consumir rápidamente una cantidad significativa de recursos de tu computadora, sobre todo si comenzás a acumular pestañas abiertas. Sin embargo, hay formas de evitarlo.

Lo primero de todo: cuantas menos pestañas del navegador tengás abiertas, mejor, al menos en lo que respecta a la memoria. Aunque resulta tentador dejar abierto todo, es beneficioso ir cerrando las pestañas con las que ya has terminado. Cierra sin miedo.

Si no podés reducir la cantidad de pestañas abiertas, aún te quedan otras opciones. Primero, mantené el software de tu navegador actualizado. Estas actualizaciones a menudo incluyen optimizaciones y ajustes que aligeran el uso de la RAM (y de la CPU) que tu navegador utiliza. Si abrís el Administrador de Tareas de tu navegador podés ver qué webs y pestañas consumen más recursos. En Chrome, Firefox y Edge, lo encontrarás en el desplegable “Más herramientas” del menú del navegador. Lamentablemente no tendrás esta opción en Safari.

Las extensiones del navegador son otro aspecto que puede estar consumiendo memoria RAM.

Cualquier complemento que no estés utilizando activamente solo está consumiendo recursos del sistema que pueden ser utilizados en otras tareas. Abrí la lista de extensiones de tu navegador y elimina las que no son necesarias.

2- El futuro del metaverso

¿por qué invertir en “terrenos” virtuales?

La idea de gastar miles o incluso millones de dólares para comprar una “tierra” ficticia en un mundo virtual puede sonar absurda. Pero en los últimos meses hemos visto significativas inversiones en terrenos virtuales dentro del metaverso.

La consultora Price Waterhouse Coopers se encuentra entre las últimas firmas en entrar en el mercado inmobiliario de The Sandbox, una de las plataformas de mundos virtuales en las que la gente puede socializar, jugar o acudir a conciertos. PwC pagó una suma que podría ser considerable, aunque la cantidad final no fue revelada. Otra persona compró recientemente por 450.000 dólares una parcela de tierra en Snoopverse, un mundo virtual que el rapero Snoop Dogg está desarrollando dentro de The Sandbox. Aunque las propiedades virtuales no proporcionan refugio físico, existen algunos paralelismos. Al comprar bienes raíces virtuales podría construir en ellos. O puede elegir una casa ya construida que le guste. Puede personalizarla con varios objetos (digitales). Puede invitar a amigos y visitar los hogares virtuales de otras personas también. Esta visión aún es lejana. Pero aunque parece completamente absurdo, debemos recordar que hubo un tiempo en el que la gente tenía dudas sobre el potencial de internet y más tarde de las redes sociales. Los tecnólogos predicen que el metaverso madurará hasta convertirse en una economía en pleno funcionamiento en los próximos años, además de una experiencia digital sincrónica tan ligada a nuestras vidas como lo están ahora el correo electrónico y las redes sociales.

3- Mensajes prohibidos

En qué casos WhatsApp puede eliminar tu cuenta

Si bien WhatsApp no puede indagar en los mensajes intercambiados en cada grupo debido al cifrado de extr mo a extremo, si puede revisar los nombres de los chats grupales y bloquear aquellos con nombres que no respeten las normas de la aplicación.

Por ejemplo, nunca debes titular un grupo con la palabra “pedofilia”, debido a que esto infringe las normas del referido aplicativo, asimismo, indicaría que podrías estar compartiendo contenido inapropiado.

En 2019, varios usuarios reportaron que su perfil en la app fue bloqueado luego de que un imprudente miembro cambió la denominación de la conversación grupal por este término prohibido.

WhatsApp no solo bloqueará tu cuenta si utilizas este nombre, sino que también eliminará por completo todas tus conversaciones y su información (fotos, videos, mensajes, documentos, etc.); en otras palabras, la cuenta quedará completamente eliminada.

Se aplicará las mismas medidas a las cuentas de WhatsApp que sean detectadas promocionando fake news, medida reforzada durante la pandemia del coronavirus.

El objetivo es desarticular las noticias falsas que puede generar desinformación o paranoia en la sociedad. También, se bloqueará por las falsas publicidades disfrazadas de información y las estafas.

Por último, también se bloqueará a las cuentas que difundan que WhatsApp cerrará o que comenzará a cobrar por el servicio.