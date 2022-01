Escapá de la rutina y de la ciudad en Tafí del Valle con CLUB LA GACETA

Si querés vivir una experiencia de calidad con una atención increíble mientras reconectás con la naturaleza, Cabañas Los Coralinos by DOT cabana será sin duda, tu opción perfecta, sus cabañas están equipadas con todas las comodidades, convirtiéndolo así en el lugar indicado para parejas, familias y grupos de amigos que buscan escapar de la ciudad, si sos Socio del CLUB LA GACETA de Domingo a miércoles obtené un 15% de descuento. Encuéntralo en la ruta 307 kilómetros 63, visitá su página web o comunícate al 381 477-1696.

Otra opción que no podes dejar de visitar en Tafí con el mismo descuento, es el Hotel Colonial by DOT Tradition, ubicado en pleno centro del Valle, donde disfrutarás de los mejores servicios como lo son; media pensión, cena a tres pasos (consiste en entrada, plato principal y postre), desayuno Buffet, cochera propia, pileta, solárium, salón de lecturas y dos restaurantes donde disfrutarás de una excelente y encantadora gastronomía. De domingo a miércoles, todos nuestros socios cuentan con 15% de descuento. No esperés más e ingresá a su página web y disfrutá de tus vacaciones en el lugar que tanto mereces.

Mientras estés en Tafi del Valle no te olvidés de ir a Las Rosas Pan y café ubicada en Av. Belgrano 55, donde encontrarás una gran variedad de especialidades de los valles, tartas increíbles, un menú perfecto para la hora de merenderar desde jugos naturales y un amplio y delicioso menú de panadería y postres exquisitos, trabajan de 7:00 a 21hs y nuestros socios del CLUB LA GACETA cuentan con un 20% de descuento en su compra.