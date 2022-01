Hugo Moyano avala la marcha contra la Corte

A dos semanas de la marcha contra la Corte Suprema convocada por el kirchnerismo, el líder de los Camioneros, Hugo Moyano, confirmó la participación del sindicato que dirige. “Si es algo para reclamar justici,a los Camioneros seguramente vamos a participar”, señaló Moyano a radio El Destape.

Según recoge el diario Infobae.com, Moyano aseguró que “la CGT debería participar”, a pesar de que “algunos (dirigentes sindicales) no hayan tenido inconvenientes (con la Justicia) porque han sido sumisos a los poderes mandantes”.

La movilización, convocada para el 1 de febrero por distintos sectores del kirchnerismo, mantiene dividida a la CGT. Mientras que Pablo Moyano confirmó su participación, Carlos Acuña, otro de los jefes, tomó distancia. El tercer referente de la central obrera, Héctor Daer, aún no se expresó. Hugo Moyano aseguró que le gustaría estar presente, pero su edad y condición física no se lo permite. “Yo no voy a ir a la marcha porque caminan mucho”, se sinceró en tono de humor. Luego, arremetió: “Son tantas las denuncias contra la Corte que hay que corregir esto”.