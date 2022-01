Murió el actor y locutor Daniel Guerrero

El mundo del espectáculo se encuentra de luto por la muerte del locutor y actor Daniel Guerrero. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores.

El reconocido artista tenía 76 años y hacia unos días que estaba internado en terapia intensiva por un trombo embolismo pulmonar, agravado por un cuadro severo de EPOC.

Guerrero estuvo casado con la actriz Zulma Faiad con quien tuvo dos hijas, Daniela y Eleonora. Tras conocerse la noticia sus familiares lo despidieron en las redes sociales.

"Gente querida mi papá se acaba de ir… No puedo ni decir cuánto lo amo, ni el dolor inmenso que siento… Les cuento porque se del amor que le tienen.. y no puedo avisar a cada persona, no tengo alma en este momento para eso… Se lleva mi historia y me deja todos los recuerdos.., el amor y lo vivido…, nunca va a estar muerto en mi corazón…, nunca va a estar muerto… Te amo con mi alma papá, ahora ya no sufrís más… Nos vemos pronto", escribió Eleonora en Facebook.

En tanto, Faiad escribió también un emotivo mensaje. "Despido en su camino al infinito a Daniel Guerrero, padre de mis hijas, con cariño y respeto cultivado en las buenas palabras compartidas en estos últimos años. Que Dios te bendiga en tu camino al cielo. Te voy a extrañar", manifestó la actriz.

Una extensa trayectoria

Tuvo un largo recorrido en la televisión y se lo recuerda por sus participaciones en en "Buenas tardes, mucho gusto", "Sábados continuados", "Sábados musicales", "Matinee", "Nuevediario", "Hollywood en castellano", "Teleonce informa", entre otros programas.

El paso de la conducción a la actuación se dio en la década de los 70 cuando aceptó sumarse al elenco de galanes de la pieza teatral del verano marplatense “Es más lindo con amor”, donde compartió cartel con Claudio García Satur y Rodolfo Bebán.

En teatro, trabajó en las obras "Aplausos", "El andador", "Mateo", "Una Zulma y dos Adanes", "Unas piernas con historia", "Cena de matrimonios", "Estrellas de mar", "Cuando Adán perdió la hoja", "Una noche a la italiana", "Novio por diez días", "Usted no es Greta Garbo", "Mi viudo tiene un marido", entre otras.

Además participó en algunas películas. Se destacan entre ellas: “La flor de la mafia”, “Un elefante color ilusión”, “Micaela, una película mágica” y “El bromista”.