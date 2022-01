Usuarios sí, negocios no

“Mientras el Gobierno provincial de Osvaldo Jaldo, con legisladores y ediles capitalinos buscan mejoras en el transporte urbano de pasajeros, el intendente macrista Germán Alfaro se opone en desmedro de los consumidores. Se opone y plantea un recurso constitucional, basándose en lo distrital y se olvida de un artículo también constitucional como el derecho al consumidor”. Así lo expresó el legislador oficialista Roberto Palina. Aquí no estamos discutiendo como prioridad un negocio -prosiguió-, nosotros empezamos discutiendo el servicio para la gente. “Este servicio es pésimo y sin control, justamente por la Municipalidad que conduce el intendente opositor”, dijo el parlamentario, apuntando que desde la Legislatura acompañarán en el marco de la ley para que la gente “obtenga un servicio digno por el que paga y pagamos”. “No hay que olvidar que este gobernador garantiza el boleto gratuito para los estudiantes y el sector empresario lo cobra; debemos hacer política mirando a la gente, después garantizar trabajo con remuneraciones justas: hay chóferes, inspectores y mecánicos explotados que no pueden ni quejarse, ellos también son gente, no solo los empresarios”, finalizó.