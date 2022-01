Britney Spears, acusada de mentirosa por su hermana

Los problemas no terminan para Britney Spears. Si bien en noviembre pasado fue finalmente liberada del férreo régimen de tutelaje judicial a cargo de su padre, James Spears, ahora su hermana Jamie Lynn Spears rompió el silencio en una esperada entrevista donde habló sobre la “tensa relación” que mantienen hace años ambas artistas.

Días antes del lanzamiento de Things I Should Have Said (Cosas que debería haber dicho), el libro que escribió Jamie Lynn sobre su familia, la menor de las Spears le concedió una entrevista a Juju Chang en el programa Good Morning America de ABC News, en la cual habló de la relación que mantiene con su familia y en particular, con su hermana Britney.

Los dichos surgieron después de que hubieran trascendido rumores de su turbulenta relación en los meses finales de la lucha legal de la estrella pop y que Jamie Lynn fuera acusada por los seguidores de su hermana de traidora en redes sociales.

“Cuando (la tutela) se puso en marcha, yo tenía 17 años, estaba a punto de tener un bebé”, recordó Jamie Lynn cuando le preguntaron por su rol durante la batalla legal de su hermana, y añadió: “no entendía lo que estaba sucediendo, ni estaba concentrada en eso (...) Entendía tan poco sobre el tema entonces como lo entiendo ahora”, admitió.

Aunque Jamie Lynn aseguró a lo largo de la entrevista haberle proporcionado “contactos” a su hermana para que ella pudiera ponerle fin a la tutela, no incluyó demasiados detalles sobre la supuesta ayuda brindada.

En un testimonio publicado a través de Instagram sobre su familia días después de la recuperación de su libertad, Britney expresó “ni siquiera estoy mencionando todas las cosas malas que me hicieron por las que todos deberían estar en la cárcel. Sí, ¡incluida mi madre que va a la Iglesia!”

En relación a la entrevista, y en un extenso comunicado en su cuenta de Twitter, la cantante, remarcó que las palabras de Jamie Lynn fueron puramente una cuestión de marketing y promoción para su nuevo libro. En el tweet, también expresó su frustración cuando Jamie Lynn interpretó varias remezclas de sus canciones: “Sé que puede parecer una tontería para la mayoría de la gente, pero yo escribí muchas de mis canciones y mi hermana era un bebé. Nunca tuvo que trabajar por nada. ¡A ella siempre todo se lo dieron!”.

Y culminó: “Vi la entrevista con fiebre, y en realidad fue algo bueno tener una temperatura tan alta porque tuve que rendirme a que no me importara”.

La menor de las Spears no se llamó al silencio y le respondió nuevamente a su hermana con un largo posteo en Instagram en forma de carta. En el posteo que publicó la hermana menor de la cantante de Toxic, le recrimina a su hermana no ser consecuente en público con la relación que mantienen en privado:

“Esto es lo último que quisiera estar haciendo, pero acá estamos”, arranca diciendo para luego seguir: “Francamente, las cosas que se están diciendo no son verdad en absoluto y eso lo tengo que dejar bien en claro, sobre todo porque se me está haciendo muy difícil explicarle a mi hija mayor por qué su familia recibe amenazas de muerte producto de las vagas acusaciones que su tía realiza en sus redes sociales”, afirma.

“Brit, siempre estoy aquí para ti, detrás del escenario siempre he estado ahí. Pero resulta agotador que las conversaciones que mantenemos y los mensajes que nos enviamos en privado no coincidan con lo que publicás en las redes sociales”, sentenció”.