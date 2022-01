Nicolás López estrenó su nueva canción “Primer amor”

Ya vio la luz y está disponible en todas las plataformas “Primer amor”, de Nicolás López, su nuevo tema para bailar y cantar.

El cantante, en una entrevista exclusiva con La Gaceta, contó que desde la primaria sentía una gran conexión con la música, cantaba y bailaba en su casa, y empezó a tomar clases de baile apoyado por su madre.

“Crecí escuchando pop de los ‘90, Backstreet Boys, Britney Spears, así que bailaba frente al televisor con lo que veía en MTV”, detalla Nicolás.

Ya en el secundario, empezó a dedicarse más al baile dejando la música de lado, incorporándose a grupos como Zona Zero, donde se formó en danzas urbanas, logrando competir en múltiples ocasiones.

Su carrera musical despega a inicios del 2021, pero se venía gestando desde un año antes, con el inicio de la pandemia y el aislamiento.

“Cuando nos encerraron, volví a componer a modo de terapia, estar aislado me bajoneaba bastante entonces hacía eso para distraerme, no iba a publicarlas, pero fue mi hermano quien me impulsó a hacerlo, de esta manera fueron surgiendo los temas de mi primer álbum”, agrega Nico.

A pesar de las dificultades que supuso empezar una carrera en pandemia, Nicolás se enfocó en las redes sociales, en hacer todo lo posible de manera online, consiguiendo llegar a un público tanto nacional como internacional.

Nicolás comenta que su proceso musical es poco metódico y desestructurado, que sus canciones surgen siempre desde un tarareo. En cualquier momento del día aparece una melodía que graba con su celular. A partir de ahí pasa por sus productores y la canción empieza a tomar forma tanto en su melodía como en su letra.

“Yo compongo las letras, surgen a partir de experiencias personales, y mis productores se encargan de la música a partir del tarareo inicial”, afirma Nico.

Sus videos siempre son acompañados por coreografías, lo que conlleva un gran esfuerzo y dedicación por parte de él y sus bailarines para llevarlas a cabo, Nicolás Galindo, su coreógrafo, es el encargado de esa parte del proceso.

Al ser un proyecto autogestivo, muchas veces el dinero puede ser una dificultad al momento de llevar adelante cosas como coreografías, videoclips, vestuarios, difusión, etcétera, pero Nico cuenta con el apoyo tanto de su equipo, formado por seis bailarines, un coreógrafo, un representante en Tucumán y un representante en Buenos Aires, como por más gente que le facilita algunas cosas para llevar adelante su sueño musical.

Sus singles y videoclips se encuentran disponibles en su canal de Youtube “Nicolás López”, y sus álbumes completos, en Spotify y Apple Music.