“Aquí estoy, con tres vacunas y neumonía bilateral”: el relato de un periodista tucumano con covid

Después de su diagnóstico de coronavirus y tras casi un día de estar buscando una cama en alguna clínica privada, el periodista deportivo Julio Rubino fue internado en un hospital público de Tucumán, donde es asistido por su cuadro de neumonía bilateral severa a causa del virus.

El periodista de LV12 y corresponsal en la provincia de Fox Sports contó que el Covid-19 “hizo mella” en sus pulmones, por lo que no podía respirar.

“Pero aquí estoy con 3 vacunas colocadas. Mi salvación. Neumonía bilateral severa!”, posteó Rubino en su cuenta de Instagram, donde relató lo que vivió a partir de su diagnóstico, y acompañó la publicación con una foto de él mismo, en una cama del hospital.

Julio Rubino

“Estoy asistido por un impecable sistema de salud pública en el Centro de salud. Después de estar casi un día buscando cama en el privado. Me saco el sombrero con la salud pública de mi provincia. El personal, la asistencia. Desde la ambulancia que me trajo xq no podía respirar a todos los que integran el área de salud. Emociona verlos trabajar, comprometerse con cada uno de los que estamos en este apartado COVID del centro de Salud!”, describió.

Y continuó con los agradecimientos: “No me caben otras palabras que gracias. Felicito a la Sra Directora Dra Liliana Gordillo y al a ministro de Salud provincial el Dr Medina Ruiz.! En su nombre a todos lo que se ponen en riesgo Para ayudar. Yo Sí les creo cuando me dicen que me están salvando la vida. Lo estoy comprobando en estos momentos.! Gracias, Gracias, Gracias.!”

Inmediatamente, sus seguidores comentaron su publicación con palabras de aliento, deseándole su pronta recuperación. “Fuerza Julio”, dijeron la mayoría; “vamos pa!”, comentó su hijo, y otros aseguraron que oran por la salud del periodista.