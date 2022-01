La poca mano de obra complica al turismo en Tafí del Valle

Mozos, meseros, recepcionistas, mucamas para hoteles y todo el trabajo que se incrementa en las villas turísticas durante la temporada alta, hacen falta en Tafí del Valle. Hubo bares que tuvieron que cerrar por un día para dedicarse a tomar personal. A eso se añaden los casos de covid que también afecta el presentismo, en momentos en que bares y hoteles trabajan al máximo de su capacidad.

“Esto no es nuevo. Cada vez es más difícil conseguir personal en Tafí del Valle. Siempre estamos justos, y cuando alguno falta o se enferma a veces son los propietarios los que tienen que salir a cubrir los puestos para no resentir la calidad del servicio”, explica Marcela Funes Franco, representante de la Cámara de hoteles y Afines de Tafí del Valle.

“No hay mucha gente del lugar dispuesta a trabajar. Los jóvenes prefieren la construcción y muchos no hay completado el secundario. Pero sobre todo porque tienen planes sociales y se conforman. En esta época se necesita reforzar el personal. Los jóvenes más bien buscan puestos en la municipalidad, que son sueldos más altos y se aseguran un asiento aunque no trabajen. Esto no solo pasa en Tafí del Valle es una realidad de toda la Argentina”, afirma la empresaria.

TURISMO. Tafí del Valle es un polo turístico con mucha oferta laboral. la gaceta / foto de matias quintana

En Tafí del Valle hay alrededor de 150 alojamientos, entre hoteles, cabañas, hosteles y hosterías. Cada una puede necesitar entre cinco y 10 personas para hacer tareas de limpieza, jardín, mantenimiento, cocina y otros menesteres. Además solamente en el centro de la ciudad hay entre 10 y 15 bares con mucho trabajo especialmente los fines de semana. Esto sin contar los negocios de todo tipo que requieren al menos dos personas para su atención.

“Hay mucho trabajo”

“Aquí lo que más tenemos es trabajo. El que no trabaja es porque no quiere”, afirma el intendente de Tafí del Valle Francisco Caliva. “La construcción ha crecido mucho en esta zona y muchos están en ese tema. Sí puede ser que falte personal para gastronomía porque a veces la paga no es buena y además los contratan por poco tiempo, enero se trabaja de lunes a lunes, pero en febrero ya solamente los fines de semana. Eso también hay que tener en cuenta. La gente necesita estabilidad, no trabajo temporario. Sabía venir gente de San Miguel de Tucumán a trabajar en la temporada aquí en los bares, pero ahora tampoco les conviene mucho porque el alojamiento es caro y como le digo la paga no es buena”, plantea el intendente.

Nuevos emprendedores

“Durante la pandemia, cuando se cerraron todos los bares y negocios el lugareño la pasó muy mal. Fue entonces cuando muchos comenzaron a pensar que debían subsistir por sus propios medios. Los que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) aprovecharon ese dinero para mejorar su calidad de vida. Con esa ayuda del Estado varios invirtieron en comprarse un horno y hacer comidas para vender. Ahora en vez de trabajar en los bares y restaurantes tienen su propio delivery”, cuenta Caliva. Alrededor de 700 personas en Tafí del Valle sobre un total de 2.000 en el departamento recibieron el IFE. “Si bien el 25% de la población adulta recibe los planes sociales del gobierno “esto no es más que un paliativo, siguen trabajando”, explica el intendente.

Testeo: 55% da positivo

Los casos de covid aumentaron exponencialmente en Tafí del Valle como en el resto del país. La ciudad tiene dos nodos de testeos y vacunas, uno fijo, en el hospital, y otro temporal, por el Operativo Verano en la terminal de ómnibus. Funcionan de lunes a sábados de 8 a 14 y de 8 a 18.