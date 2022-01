La emoción de Florencia Peña por el final de su programa: "Me voy muy feliz"

Tras más de un año de emisión, Florencia Peña anunció ayer que "Flor de Equipo" llega a su fin. En sus redes sociales la actriz contó los motivos y agradeció a sus seguidores por el acompañamiento.

"Quería contarles que a fin de mes termino con #FlorDeEquipo. Ha sido un año hermoso, exitoso y lleno de desafíos que me hicieron muy feliz. Pero la necesidad de hacer proyectos nuevos, me deja sin tiempo para lo demás", escribió Peña.

Y añadió: "me está costando mucho compatibilizar mi actriz con la conductora. Los proyectos que encaré este año, sumados al programa, me hicieron dar cuenta que por momentos se vuelve muy agotador y me deja sin tiempo para la vida. Esta decisión la venimos charlando con Telefe y ellos también entienden mi necesidad de seguir creciendo".

La conductora aseguró que "Flor de Equipo" fue uno de los proyectos "más lindos" que le tocó encarar en su carrera profesional.

"Me llevo amigos y mucho aprendizaje. Pero ya saben, soy curiosa y movediza y necesito ir en busca de nuevos horizontes que ya se irán enterando. Gracias a este equipo amoroso, que me acompañó dentro y fuera de cámara, sepan que ya son parte de mi historia. Fui muy feliz! Nos reímos mucho y nos hicimos bien. Los quiero muchísimo", concluyó.

Esta mañana, la actriz, ante la mirada atenta de sus compañeros, se emociono al referirse al final del magazine. "Hemos hecho un éxito", dijo.

"Para mí es importante que sepan que me voy muy feliz. Uno no se va de los lugares mal cuando las cosas se hicieron bien", completó.

Por último, su compañero Marcelo Polino habló en nombre del equipo y le dedicó emotivas palabras a la conductora. "Sos una gran amiga y una gran compañera. Todos los que estamos acá detrás y delante de cámara te amamos porque sos una gran compañera".

"Gente talentosa hay mucha en este medio, pero gente buena, hay poca. Yo tengo 27 años de carrera ininterrumpidos. Yo vi pasar a todos y me sobran los dedos de una mano contando la gente de fierro como vos", cerró.