El cable que causó cortes de luz en las Fiestas ya está reparado: ¿seguirán los cortes?

La ruptura de un cable que recorre parte de la provincia tres metros bajo tierra fue la culpable de que se hayan anunciado cortes programados de luz durante varias semanas, justo cuando comenzaba el verano. El cable fue reparado y energizado, el aluminio de su interior ya conduce la energía que se necesita para abastecer a los hogares tucumanos.

El cable subterráneo pertenece a Transnoa, encargada de transportar la energía eléctrica en todo el NOA, y se rompió cuando otra empresa, Sociedad Aguas del Tucumán (SAT), trabajaba en unas excavaciones en el cruce de las calles Américo Vespucio y Buenos Aires. “Un error de cálculo en las excavaciones”, según anunció el jefe de Operación de Transnoa, Máximo Forns, en el programa Buen Día Verano, de LG Play, habría desencadenado la rotura.

Transnoa hasta ahora no realizó un descargo legal contra la SAT, pero no descartan tomar acciones de este tipo contra la empresa encargada de la distribución del agua en Tucumán.

Para la refacción del cable se necesitaron varias semanas de trabajo y un equipo especializado que vino desde Buenos Aires, de la empresa Laof. Se instalaron dos habitáculos tres metros bajo tierra, uno en cada esquina sobre la calle Buenos Aires. Desde ahí se realizaron los empalmes del cable.

En principio, el trabajo se demoraría, por lo menos, hasta el 14 de este mes. Para suerte de los ciudadanos, sin embargo, la reparación se concretó antes de lo esperado y el cable ya conduce electricidad.

Sábana corta

La ruptura del tramo de cableado que conecta las estaciones subterráneas Independencia y Estática produjo el desabastecimiento de luz, especialmente en los días más calurosos. Es por eso que EDET se vio obligada a dar la mala noticia y anunciar cortes programados durante la semana previa a las fiestas de fin de año.

Esto se debió a la trascendencia que cobra cada uno de los canales subterráneos que transportan energía. Al romperse uno, el resto se debe encargar de mayor energía y su capacidad se ve desbordada. “Es como el dicho de la sábana corta. Como hay un cable roto cargás menos un lado, y el otro queda con demasiada demanda que no puede atender”, explicó Forns a LA GACETA.

imagen ilustrativa. Edet

El tejido de cables que atraviesa la provincia bajo tierra transporta electricidad al norte y al oeste de Tucumán por dos vías: un doble tramo desde la Estación Transformadora (ET) El Bracho hasta la ET de Cevil Pozo y de ahí se distribuye a diferentes localidades; la otra es un doble tramo que también parte desde la ET El Bracho hasta la ET Independencia, que se conecta con la ET Estática, desde ahí una sola línea transporta electricidad al oeste y al norte, y a las demás localidades (ver imagen).

“Al fallar una de las líneas subterráneas entre Estática e Independencia queda sólo el otro cable que une esas estaciones. Entonces llevar la electricidad demandada a Sarmiento por ahí hace que se sobrecargue el cable, y si lo hago por Cevil Pozo se sobrecarga también”, indicó Forns, para señalar la importancia de que el cable dañado haya sido arreglado.

El cable fue reparado, energizado y ya está en funcionamiento. Pese a solucionar ese inconveniente no se garantiza que no haya cortes de luz en Tucumán. Para eso, como señaló Forns en varias oportunidades, se necesitan inversiones de infraestructura que permitan a Transnoa hacer frente a la demanda de electricidad.

“Aunque se haya restituido el cable, puede ser que siga habiendo cortes; más teniendo en cuenta la alta demanda que hay en esta época del año”.

“La red de transporte en 132 kilovoltios en la provincia de Tucumán es insuficiente, por lo que la posibilidad de cortes quedará supeditada al nivel de demanda que se registre y la generación disponible”, sostuvo Forns.

El pronóstico del tiempo que arroja el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que esta será una semana de calor extremo. Cuando el termómetro señala temperaturas tan altas, el aumento de energía aumenta, y, como consecuencia, se producen los cortes de luz a los que estamos acostumbrados. Mientras, EDET no anunció cortes programados por falta de abastecimiento, al menos no por ahora; simplemente informan aquellos trabajados que ya tenían planeados.

Cableado

Mapa de los cables Subterráneos

Tucumán cuenta con una red subterránea de cables que transportan energía a las diferentes localidades. El punto troncal es la Estación Transformadora (El Bracho) desde donde se desprenden dos líneas al norte, hasta la ET Cevil Pozo, y otras dos líneas al noroeste, hacia la ET Independencia. Desde la estación Independencia se desprenden otros dos cables al norte, hasta la ET Estática. Uno de esos cables fue el que se rompió (señalado por una flecha en la imagen) luego de un “error en la excavación” que realizó la SAR en el cruce de calles Américo Vespucio y Buenos Aires.

La energía que llegaba hasta la estación Estática ahora sólo podía hacerlo a través de un cable, en vez de dos, lo que genera una sobrecarga sobre esa línea y producía que la estación no pudiera hacer frente a la demanda. Es por eso que las zonas de Tucumán Norte y Tucumán Oeste hayan contado con un servicio deficiente de luz durante las últimas semanas del año pasado, y las primeras de este. El cable ya fue reparado, pero eso no garantiza que no haya nuevos cortes, debido a la falta de infraestructura necesaria.