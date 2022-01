Lucchetti tendría arreglada su llegada a Gimnasia de Jujuy

Luego de su polémica salida de Atlético, el arquero Cristian Lucchetti habría encontrado un nuevo club: Gimnasia y Esgrima de Jujuy, uno de los representantes norteños en la Primera Nacional.

Según lo que trascendió, "Laucha" habría acordado de palabra con la institución jujeña. En las próximas horas podría firmar el contrato por un año con el "Lobo".

El ex capitán del "Decano" decidió marcharse luego de que el nuevo director técnico, Juan Manuel Azconzábal, le comunicara que no lo tendrá en cuenta, según la versión que le contó a LA GACETA.

"En ningún momento me habló de arrancar todos de cero o de no tener privilegios a la hora de competir, si así hubiese sido, no habría dudado ni un segundo en seguir ligado al club", dijo el experimentado futbolista de años.

Lo cierto es que el "Laucha" todavía no piensa retirarse y muy pronto confirmaría su llegada a uno de los grandes de la región.