Lawn Tennis: en el lugar que le corresponde

Pasaron varios meses desde que Fernando Renta Mora habló con Mercedes Paz. A mediados de 2021, la ex tenista y empresaria decidió apoyar a Tucumán Lawn Tennis, entre otros clubes. El presidente de la sección de rugby le deslizó la idea. “Salió el tema de que cuándo tendríamos un torneo de la envergadura de la Fed Cup (hoy Billie Jean King Cup), que se jugó allá por los 90. Desde esa época, en el club no había un torneo tan importante”, detalló sobre el diálogo. “Le dije que si ella lo traía, le ayudaría con la organización. El pedido fue nuestro porque este club siempre fue un referente en el deporte del norte del país”, destacó Renta Mora.

Hace un mes y medio Paz lo llamó con la propuesta de nivel internacional que pidió Renta Mora. Así, el club del parque 9 de Julio recibirá el primero de los dos torneos asignados a Argentina por la Federación Internacional de Tenis. Con el respaldo del presidente, Gregorio García Biagosh, y el trabajo de “Mimi” Masmut, presidenta de la Sección de tenis y la guía de Augusto Arquez, presidente de la Asociación Tucumana de Tenis, Renta Mora coordina todo como encargado comercial/general del certamen que repartirá 25.000 dólares en premios. El ITF Women’s se jugará del 31 de enero al 6 de febrero.

“Cuando Mercedes me habló, me dijo que había una buena noticia y otra mala. La buena, que había logrado traer a Tucumán un torneo como este que hace varios años no se jugaba en la provincia y la mala era la fecha tan próxima. Como ella lo dijo en alguna reunión, vamos a poner a nuestra provincia en el lugar que le corresponde”, estableció el ex rugbista que jugó entre 1986 y 2002. “En el rugby, estamos acostumbrados a los desafíos y a organizar torneos, encuentros y demás. Pero en el tenis, no. Es un desafío muy importante y no dudamos que saldrá muy bien. Queremos que las chicas que vienen a competir se sientan muy bien atendidas y contenidas”, anheló Renta Mora.