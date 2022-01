¿Cuándo debemos hisoparnos?: las recomendaciones del Ministerio de Salud de Tucumán

Ante el crecimiento exponencial de casos de covid-19 y el colapso de los centros de testeos, el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz, recomendó ciertos criterios a tener en cuenta para solicitar el hisopado a fin de detectar el virus

“A partir de la situación epidémica a nivel nacional y provincial, quienes hayan tenido un contacto con una persona positiva o sea conviviente, se lo considera positivo, por lo cual, deben tener la conducta de un paciente positivo, dado que las variantes que circulan, tanto la Delta como Ómicron, son muy contagiosas”, explicó el titular de la cartera sanitaria.

“Aquí el hisopado pasa a segundo plano, lo importante es la conducta terapéutica de aislamiento para proteger a nuestras familias y a la ciudadanía en la provincia”, indicó el funcionario.

Medina Ruiz aseguro que prácticamente el 100% de las personas que conviven o estuvieron en contacto, en algún momento se transforman en pacientes positivos. En este caso, las personas deben aislarse 14 días, no es necesario un hisopado para confirmar el diagnóstico.

“Si una persona mientras está realizando el aislamiento tiene síntomas, por ejemplo, dolor de garganta, catarro, dolor de cabeza y es una persona joven, que está vacunada, debe hacer reposo y, en el caso de tener fiebre, tomar paracetamol y esperar a su alta, es decir no cambia la conducta terapéutica de cualquier manera”, continuó el ministro.

En tanto, se refirió al caso de personas que sean contacto estrecho, tengan síntomas, sean mayores de 60 años o alguna comorbilidad como obesidad, diabetes, hipertensión, embarazadas o personas no vacunadas, y dijo que estas sí deben concurrir a uno de los centros de testeo. Además, comentó que pueden concurrir a una guardia febril en el caso de falta de aire, dolor de pecho, fiebre alta, debilidad muscular intensa, entre otros síntomas, para que se le realice una evaluación clínica, diagnóstico y eventualmente un hisopado.

Al mismo tiempo, el titular de la cartera sanitaria aseveró que, ante un contacto estrecho, no tendrá sentido hisoparse de un día para el otro, ya que la mayoría de las veces el resultado puede dar negativo y, a las horas, o al día siguiente, ser positivo y contagiar. “Por ello, insistimos en el aislamiento preventivo obligatorio y realizar una consulta ante la aparición de síntomas”.

En relación a los nodos de testeo y guardias febriles el funcionario comentó que estos tienen por objeto el diagnóstico y atención de los casos. No se deben solicitar testeos para cumplir requerimientos por viajes, altas laborales o situaciones particulares no contempladas en las pautas provinciales. En todos los casos, será el personal de salud el que indicará el tipo de test a emplearse y el momento de realizarlo, siguiendo los protocolos vigentes: “Por favor, respeten estas pautas, no falten a la verdad, tengan paciencia, traten cordialmente al personal de salud y no dejen pasar la oportunidad de agradecerle por su trabajo”, solicitó.

Por último, llamó a la sociedad a tener responsabilidad sanitaria y respetar las recomendaciones dispuestas desde el Ministerio de Salud Pública: “Les pedimos a quienes están más vulnerables como personas mayores, a quienes tienen enfermedades por las cuales están inmunodeprimidos, con comorbilidades, quienes toman medicación que puede inmunodeprimirlos como corticoides y quienes no están vacunados, que se queden en sus casas, no es momento de salir a la calle, de hacer compras, de fiestas, ni de reuniones”.

“Hoy hay mucha circulación viral en la provincia, en el país y en el mundo, por eso, lo mejor es quedarnos en los hogares por estas dos o tres semanas para cuidarnos y preservarnos hasta que los casos positivos diarios disminuyan”, cerró.