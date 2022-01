Impulsan un programa federal de detección temprana y abordaje integral de la tartamudez

Con base en la experiencia que ha dejado el sistema en Tucumán, la diputada nacional Rossana Chahla presentó un proyecto, mediante el cual se crea el “Programa Nacional de Detección Temprana y Abordaje Integral de la Tartamudez” . Busca darle nivel nacional a la experiencia del Ministerio de Salud Pública de Tucumán en torno a la temática con el objetivo de promover el bienestar y la inclusión social de las personas con tartamudez o disfluencia; disminuir su severidad y mejorar la calidad comunicativa de las personas con su entorno.

La ex ministra de Salud presentó su proyecto de Ley de Tartamudez junto a niños, adolescentes y adultos que acuden al Consultorio Público de Tartamudez de la provincia. “Busca garantizarles una vida digna a las personas con tartamudez o disfluencia creando un programa nacional que asegure la salud integral, la educación, la inclusión laboral, concientice a la población para evitar el bullying y acompañe a las familias”, indicó Chahla. “Ustedes me enseñaron lo que es la disfluencia, les agradezco porque me hicieron ver que este era un problema en la sociedad y que había que hacer algo. Y a partir de eso empezamos a pensar lo que podíamos hacer en Tucumán y ahora queremos nacionalizarlo. Por eso presento esta ley para que esto tenga continuidad, que no dependa de los gobiernos que pasen”, argumentó.

Con el programa podrán registrarse los casos y establecer un sistema informático adecuado. También establecer la cobertura del 100% en los sistemas de salud para las prácticas de detección temprana, diagnóstico, tratamiento, abordaje integral y seguimiento de la tartamudez o disfluencia. Con los datos se podrá elaborar una respuesta de contención y acompañamiento. Asimismo, se promoverá la creación de consultorios especializados en hospitales públicos, asistir a los establecimientos de salud y capacitar al personal, entre otras acciones.