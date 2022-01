Se confirmó la circulación comunitaria de la variante Ómicron en Tucumán

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, confirmo que ya hay circulación comunitaria de la variante Omicron en la provincia. Además indicó que si bien la variante predominante en la provincia es la Delta. Resaltó que todas son covid-19 y que los cuidados deben seguir siendo los mismos.

“En Tucumán tenemos predominio de la variante Delta en un 80%, pero ya podemos ver que en la provincia ya hay circulación comunitaria de la variante Ómicron. Vemos como de una persona positiva, toda la familia y compañeros de trabajo se contagian, además por otro lado ya tenemos pacientes que no podemos documentar el nexo epidémico, entonces desde ese punto de vista y por no encontrar el nexo podemos decir que la variante Ómicron está circulando en la provincia”, explicó el ministro.

En este sentido, el titular de la cartera sanitaria, resaltó que no importa cuál sea la variante predominante ya que lo que hay que saber es que se trata de coronavirus y que la misma produce una enfermedad que no siempre es banal. “Sabemos que desde el principio hay personas que tienen la posibilidad de hacer una enfermedad leve, otras que hacen un cuadro asintomático y otras dependiendo de su condición de respuesta inmunológica pueden hacer un cuadro grave”.





El funcionario, explicó que la provincia tiene la ventaja de contar con un porcentaje alto de personas vacunadas, sin embargo aseguró que los que no cuentan con esta ventaja son los no vacunados. “Les pedimos a todos aquellos que no están vacunados o que les falta completar el esquema de vacunación que lo hagan, ya que esta variante Ómicron es mucha más agresiva, en cuanto a lo epidémico y necesitamos que estén protegidos.





Por último, el ministro destacó que esta enfermedad necesita el aislamiento, para así evitar contagios en la comunidad y en la familia. “Necesitamos que se vacunen y que continúen con los cuidados. Recuerden que los nodos de vacunación están todos activos, y estamos reforzando además en los lugares turísticos, por lo que pueden acercarse sin la necesidad de sacar turnos”.