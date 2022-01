Cartas de lectores II: Marcotullio, centenario de su natalicio

Corría el año 2017 cuando tomamos la decisión e iniciativa de perpetuar en un libro los escritos de nuestro padre, el doctor Miguel E. Marcotullio: medico de vocación y tenaz lector. En el café, en su escritorio del hospital, o en el consultorio, entre paciente y paciente, él aprovechaba el tiempo libre. Y plasmaba en el papel de sus agendas sus pensamientos, reflexiones, poemas y hasta un diario personal, pero preservando para sí mismo el producto de su propia creación. Era un escritor secreto. A pesar del tiempo transcurrido, desde su fallecimiento en el año 1995, nuestra madre supo conservar celosamente esas agendas, sin las que no hubiera sido posible el emprendimiento, la transcripción y la elaboración del libro a su memoria y que vio la luz en marzo del año 2019. De él decidimos extraer un par de párrafos que le pertenecen, y que lo pintan y reflejan tal cual era: “Todo universitario, todo profesional, todo médico debe ser vehículo de cultura sobre los demás ciudadanos: están obligados a irradiar cultura”. “Cuando me muera desearía encontrar en el paraíso (si allí voy) la biblioteca única de todos los tiempos (Alejandría, Washington, etcétera) reunidas para poder leer por toda la eternidad a todos los grandes que fueron en este mundo, a los cuales no puedo llegar en vida a leer porque el tiempo y mi ritmo biológico no me dan para mucho e igual cosa desearía para la música. Lo que no pude hacer aquí hacerlo allá”. Había nacido en la provincia de La Rioja el 2 de enero de 1922, cuatro años después de finalizada la primera Guerra Mundial, llegando a este mundo en una Argentina prospera en el año en que asumía la presidencia Marcelo T. de Alvear. Hoy se cumple el centenario de su natalicio y lo recordamos así: esposo y padre ejemplar, pensador profundo, médico humanista y escritor secreto.

