Macri tuvo duras críticas contra la gestión de Riquelme en Boca

Mauricio Macri, expresidente de la Nación y de Boca, realizó declaraciones a un medio de Córdoba, apuntó contra la actual dirigencia del club liderada por Jorge Amor Ameal y Juan Román Riquelme y también se refirió a la posibilidad de que Carlos Tevez sea dirigente del club.

“El club es una institución y tiene que tener un conjunto de gente responsable que actúe coordinadamente y eso no se ve”, fue una de las frases que usó Macri para cargar contra Riquelme, el actual vicepresidente de Boca, en diálogo con Radio Mitre Córdoba.

La principal figura del PRO afirmó que hay mucha gente que piensa que “en Boca las cosas han cambiado y ya no funcionan como antes”. Y criticó nuevamente a la conducción de Jorge Amor Ameal, aunque enfocándose en Riquelme: “Hay cosas que escucho que no me siento identificado. No me gusta cuando todo gira en una persona”, expresó.

Macri sí repartió elogios a Carlos Tévez. “Lo imagino participando en el futuro inmediato de la política de Boca, sin duda, lo veo comprometido”, aunque advirtió que primero lo imagina en una etapa de aprendizaje, “integrando un grupo, porque aún es joven”. Vale destacar que el delantero es amigo de Daniel Angelici, aliado de Macri y expresidente de la institución entre 2011 y 2019.

En todo caso, la opción de oponer a Tevez con Riquelme no es una novedad, y ya hace una semana, el ex presidente Daniel Angelici habló sobre la posibilidad de un regreso propio, la hipotética candidatura de Tevez y hasta de Macri. “¿Quién puede ser el candidato de los tres? Eso será lo que decida el socio. Hoy existen muchas herramientas para saber lo que los socios pretenden, como encuestas, focus groups... Para saber, con un 3 por ciento, más o menos de margen de error, qué cosas pretende de una lista que se presenta a los comicios del club”, comentó Angelici.