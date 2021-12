El Gobierno estima que en enero se aprobarán los autotest de covid-19 hogareños

Ante la saturación de los centros de testeos en varias ciudades del país, el Gobierno nacional busca acelerar la aprobación de los autotests hogareños para detectar covid-19. Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud de la Nación, informó que tres o cuatro laboratorios se encuentran solicitando el registro y estimó que estarían autorizados en enero, por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

“Después de que estén autorizados comienza el proceso de la disponibilidad física de los tests que no depende de nosotros sino de las compañías que los tienen que traer a la Argentina, ya que no se fabrican acá”, dijo la funcionaria en una entrevista para Infobae. Calculó que la importación llevará un par de semanas.

Tarragona explicó que una de las ventajas de este test es que la disponibilidad es inmediata. “Uno puede ir a la farmacia, comprarlo y hacer un test en su casa, que no requiere más de veinte minutos de procesamiento”. En cuanto a las desventajas, dijo que “pueden existir fallas, depende de cuál sea el test; si es con hisopo, uno se tiene que auto hisopar y eso puede tener alguna dificultad, como la toma de la muestra de cualquier test”.

Aclaró que probablemente muchos autoetest no se lleguen a registrar en el sistema, para lo cual el ministerio está trabajando con la Confederación Farmacéutica y las agrupaciones de farmacias “para ver la posibilidad de tener el registro como corresponde”.

También aclaró que, en cualquier caso, el test hogareño no reemplaza al que se realiza en los centros habilitados ya que tienen técnicas distintas y diferentes finalidades: “Este test no sirve para viajar, para certificar ausencia laboral, por ejemplo, porque eso lo tiene que certificar un profesional. Es para tener un diagnóstico rápido si hay sospecha de un caso positivo. Para poder tomar la debida precaución y cuidado a tiempo y no tener que esperar a ir a un centro de testeo”, concluyó.

Desde Córdoba, una de las provincias en las que los casos se multiplicaron exponencialmente en las últimas semanas, el gobernador de la provincia, Juan Schiaretti, dijo que espera la autorización de la Anmat respecto de la posibilidad de implementar el autotest, ante el aumento en la demanda en los centros de testeos.

Al respecto, el titular del Colegio de Farmaceúticos de Córdoba, Germán Daniele, confirmó que la alternativa del autotest para descomprimir los centros en la provincia es una muy buena salida. En diálogo con Cadena 3, el representante de los farmaceúticos dijo que están “listos para su comercialización cuando sea necesario.

“Hay que apelar a la responsabilidad de la gente y de los gobierno paara que la implementación de esta salida sea ordenada”, remarcó el especialista.

Cómo funcionan en otros países

En otros países como España, el autotest para detectar el coronavirus se aplica desde hace mucho tiempo. Mirá este video de julio de este año.