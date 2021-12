Covid-19: las farmacias deberán notificar los autotest positivos

En medio del aumento de casos de coronavirus en el país, el Ministerio de Salud se prepara para poner en marcha los autotest, que se podrán comprar en las farmacias a partir de enero de acuerdo a estimaciones oficiales.

Sonia Tarragona, jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, se refirió al control de los casos positivos y adelantó que las farmacias que no carguen los contagios, no podrán reponer el stock de autotest, es decir, no seguirán vendiendo estas pruebas que serán importadas por laboratorios privados autorizados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

"La farmacia deberá tomar los datos de la persona y va a tener que notificar el resultado del test al Sistema Nacional de Vigilancia y cómo hacer para que aquellas farmacias que no notifican no puedan reponer lo vendido", afirmó Tarragona.

La funcionaria destacó que en los últimos meses el Gobierno trabajó junto con la Confederación Farmacéutica en el diseño de un sistema que permitirá cargar el resultado del autotest en el Sistema Nacional de Vigilancia.

Además, en diálogo con Todo Noticias, Tarragona no especificó si habrá algún tipo de cobertura por parte de alguna obra social de los autotest, y argumentó que no tiene mayores detalles ya que no sabe qué jurisdicciones lo van a adoptar ni con qué modalidad.