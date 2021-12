La Nación firmó el Consenso Fiscal 2022 con gobernadores de todo el país

El presidente, Alberto Fernández, encabezó esta tarde la firma de un nuevo Consenso Fiscal para el año que viene con gobernadores de todo el país. "Es un paso más en favor de garantizar un crecimiento equilibrado en toda la Argentina; preserva la autonomía de las provincias y profundiza el sistema federal”, dijo.

El Presidente estuvo acompañado por el gobernador -en uso de licencia mientras se desempeña como jefe de Gabinete de la Nación-, Juan Manzur, y por los ministros nacionales del Interior, Eduardo de Pedro, y de Economía, Martín Guzmán.

“Celebro que hayamos logrado el consenso con 23 jurisdicciones, y lamento que esto haya quedado sin firmar por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque cuando se llevaba los puntos de coparticipación lo hacía sin consensos”, expresó el mandatario.

Además convocó a los gobernadores a reunirse el miércoles 5 del mes que viene con Guzmán para que este les explique en qué punto está el país en la discusión con el Fondo Monetario Internacional (FMI), para que todos estén al tanto.

“Este acuerdo nos sirve mucho en la discusión que tenemos con el FMI porque nos muestra un país que proyecta el futuro en términos fiscales racionales y con el consenso de todos los gobiernos provinciales, así que les agradezco desde ese lugar porque nos ayuda mucho a demostrar que estamos trabajando con el acuerdo, con la participación de todos y buscando consensos”, afirmó Fernández.

El Presidente también consideró importante que se ponga en debate la búsqueda de la progresividad del sistema recaudatorio: "que paguen los que más tienen y dejen de pagar los que menos tienen, y en ese sentido que el año que viene podamos poner en discusión un impuesto como el de herencia es muy interesante”.

De Pedro, en tanto, señaló que el consenso les devuelve autonomía a las provincias y equilibra la situación impositiva. “Es un consenso que sirve mucho, sobre todo en la colaboración fiscal entre las provincias para la simplificación y modernización del sistema tributario federal”, indicó.

El ministro también destacó que el acuerdo no aumenta impuestos, sino que pone topes a la suba de impuestos, es decir que todos los gobernadores que están firmando este consenso fiscal están autolimitando la suba de impuestos.

Firmaron el nuevo acuerdo los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Gustavo Valdés (Corrientes), Gerardo Morales (Jujuy), Ricardo Quintela (La Rioja), Rodolfo Suárez (Mendoza), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero). Además, en representación de sus jurisdicciones, la vicegobernadora de Tierra del Fuego, Mónica Urquiza; la de Entre Ríos, María Laura Stratta; el vicegobernador de Córdoba, Manuel Calvo, y el Tucumán -a cargo del Poder Ejecutivo Provincial-, Osvaldo Jaldo.

Asistió también al acto el mandatario de La Pampa, Sergio Ziliotto, cuya provincia, junto con la de San Luis, no había adherido al Consenso que se suscribió durante el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri, y por eso no necesitan actualizar los parámetros del acuerdo.

Nuevo consenso fiscal

El nuevo consenso busca establecer una estructura impositiva orientada a la promoción de la inversión, del crecimiento económico y la generación de empleo formal en el sector privado con el objetivo de reducir en forma gradual y sostenida las diferencias que, en materia de desarrollo económico y social, existen entre las distintas regiones del país.

En el texto suscrito, la Nación y las provincias se comprometieron a promover el intercambio de información, a seguir trabajando en un programa integral de simplificación y la coordinación tributaria federal, a fortalecer el Padrón Federal – Registro Único Tributario (RUT), a evitar la generación de saldos inadecuados o permanentes a favor de los o las contribuyentes en Ingresos Brutos y a consensuar un proyecto de ley que fortalezca el Organismo Federal de Valuaciones de Inmuebles (Ofevi).

Además, las partes se abstendrán por un año de iniciar procesos judiciales y suspenderán por igual término los ya iniciados, al tiempo que Nación se comprometió a pagar en 12 cuotas los saldos pendientes de la actualización de la compensación.

Con respecto al impuesto sobre los Ingresos Brutos, acordaron considerar como gravada la comercialización de bienes o servicios a través de medios o tecnología que permitan la realización de las transacciones en forma remota, y se establecieron las alícuotas máximas para un conjunto de actividades.

Sobre el impuesto de Sellos, se estableció una alícuota máxima de un 3,5% a la transferencia de inmuebles, de un 3% a la transferencia de automotores y de un 2% a los restantes actos, contratos y operaciones alcanzadas por este tributo en general. En tanto, no estarán sujetos a alícuota máxima los actos, contratos y operaciones relacionados con las actividades de loterías y los juegos de azar.

También se alcanzaron acuerdos respecto del impuesto a los Automotores, el Inmobiliario y a la transmisión gratuita.

A su vez, las provincias se comprometieron a aplicar el criterio de Endeudamiento Responsable, por el cual solo podrán incrementar la deuda en moneda extranjera en líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito, por desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 de diciembre de 2021, y por las operaciones de reestructuración de deuda.

En cuanto a la responsabilidad fiscal, se retomará la vigencia de los artículos suspendidos de la Ley N° 25.917 y se incorporará que la regla de límite de crecimiento del gasto estará regida en todos los casos por el incremento del PIB, y que el producido del endeudamiento gubernamental no podrá destinarse a gastos corrientes, salvo excepciones.