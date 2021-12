Los 20 sucesos que marcaron el 2021 en Educación

1. Un sondeo de LA GACETA muestra las escuelas saqueadas y en mal estado

En febrero de 2021 comienza a llegar el personal a las escuelas estatales, que habían estado cerradas durante casi un año - y sin recibir mantenimiento, en la mayoría de los casos- y se dan con la triste realidad: locales en pésimo estado, ventanas y cercas perimetrales violentadas, destrozos valdálicos, techos rotos y hasta agua de lluvia en el interior de las aulas. A tales desastres se suma la falta de personal auxiliar suficiente para realizar las tareas de limpieza de los locales. Muchos directores entran en pánico porque no cuentan con los dineros del aprestamiento. Hay directores que pagan de su bolsillo a algunas vecinas para realizar la limpieza. Las escuelas tienen que ponerse a punto porque comienzan las inscripciones, las capacitaciones y la llegada de los elementos de bioseguridad. Todo sucede al mismo tiempo. Además muchos chicos necesitan clases de apoyo para poder rendir. Todo debe confluir en el inicio del ciclo lectivo 2021, con protocolo sanitario y en forma cuidada y escalonada.

2. Las denuncias de la supervisora Andrea Miguel

Los directores de los establecimientos escolares piden reserva de su nombre para dar a conocer el mal estado de los establecimientos escolares. No hay suficiente información oficial. Es entonces cuando se levanta la voz de la supervisora de enseñanza media, Andrea Miguel. Ella declara a LA GACETA que “las escuelas no están en condiciones de comenzar las clases” y que “desde hace seis años, los dineros de aprestamiento son insuficiente para reparar las escuelas”. Dice que los directores suelen “completar” con dineros de cooperadoras o kioscos escolares para hacer reparaciones edilicias, pero al estar cerradas las escuelas en 2020 ellos no pudieron contar con esas ayudas extras. “No puedo ser cómplice de esta situación. Quiero seguridad para cada chico”, dijo. Meses después también denunciaría la existencia de entre “150 y 200” nombramientos en el sistema educativo sin concursos docentes. Todo ello lleva al ministro de Educación a ser interpelado por la Legislatura, a la vez que la supervisora queda sumariada por una supuesta falta cometida.

3. Por el descontento salarial las clases comienzan con dos días paro

A pesar de las advertencias del Ministerio de Educación de que se descontarían los días de huelga, el paro se realizó con alto acatamiento, según la Mesa Coordinadora de la Unidad Docente Tucumana, que tuvo una efímera vida. Las agrupaciones docentes que la conformaban no estaban de acuerdo con el resultado de las paritarias firmadas por el Frente Gremial Docente, integrado por ATEP, APEM y AMET. Sadop se sumó al descontento.

4. Interpelan al ministro de Educación en la Legislatura

Por primera vez en 15 años, la Legislatura de Tucumán interpela a un funcionario del Poder Ejecutivo. El ministro Juan Pablo Lichtmajer responde más de 40 preguntas orientadas a nombramientos “ad referéndum” entre 2018 y 2021, el estado de las escuelas y el uso de fondos provinciales y nacionales para reparar los establecimientos. Lichmajer se presenta con 19 cajas llenas de papeles y habla durante más de siete horas. El oficialismo queda conforme con sus respuestas pero la oposición dice que “habló mucho y no dijo nada”. El tema es interpretado como parte de la grieta Manzur-Jaldo. Cuando las tensiones se relajan y asume el vicegobernador la conducción de la provincia, se reposiciona la figura del ministro.

5. Tensión entre los que quieren y los que temen volver a las aulas

Durante todo el año, los datos epidemiológicos marcaron el humor de los padres y docentes por volver o no a las aulas. Mientras los gremios de Ctera insistían en no retornar a las escuelas hasta que estén dadas las condiciones óptimas como marca el Protocolo de regreso a los establecimientos escolares, por otro lado iba surgiendo con fuerza un nuevo grupo de padres que pedía la apertura total de las escuelas. En las escuelas experimentales de la UNT hubo varias protestas de los padres de alumnos por la apertura plena de los establecimientos. Padres Organizados también realizaron varias movilizaciones en Yerba Buena y en la capital, frente a la Casa Histórica. Pero por otro lado había grupos de padres que tenían temor de enviar a sus hijos a la escuela.

6. Presencialidad con muchas burbujas y períodos de virtualidad

La presencialidad plena es una deuda para el 2022. En 2021, a pesar de los esfuerzos, no se logró en su totalidad. Durante la primera mitad del año, los establecimientos educativos, en su mayoría colegios privados que estaban en condiciones de cumplir con el protocolo sanitario, pudieron acceder a la presencialidad. Pero el grueso de las escuelas tuvo que conformarse con asistencia a las aulas en burbujas y en cuanto aparecía un caso, todo el grupo quedaba en confinamiento, con clases virtuales por dos semanas. En julio el ministro Lichtmajer anunció: “la escuela vuelve como la conocíamos, todos los días”, pero no pudo ser plenamente. La mayoría siguió un tiempo más en forma bimodal, porque no tenía espacio suficiente para hacer cumplir el protocolo que exige distanciamiento social.

En 2021, la presencialidad plena siguió siendo una deuda en la mayoría de las escuelas. Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación ocho de cada 10 (82%) escuelas primarias estatales combinaron clases presenciales y virtuales. En la segunda mitad del año aún había un 47,5% de escuelas que mantenían la bimodalidad. Varias voces advirtieron sobre las pérdidas de aprendizaje a largo plazo por la suspensión de clases presenciales.

7. Se reafirma un nuevo actor esencial en la educación: la familia

Desde que comenzó la pandemia, la familia tuvo un rol protagónico en la educación de los chicos y 2021 encontró a los padres aún más comprometidos con la educación. Lo confirma una encuesta realizada en el marco del segundo Encuentro Nacional de Familias por la Educación, organizado por el Observatorio Argentinos por la Educación, que señala que seis de cada 10 familias se sienten más involucradas en la educación de sus hijos. Los padres también buscan ser escuchados por los gobiernos. Y ello se demuestra en la misma encuesta que señala que ocho de cada 10 padres quiere tener más espacios de participación en las escuelas. La familia se hace escuchar cada vez más. Este año tomó gran visibilidad en todo el país la Red de Padres, Madres y Familias Organizados por la Educación, cuya principal lucha fue la aperturas de las escuelas.

8. Un informe revela el verdadero estado de los edificios escolares

Un relevamiento realizado por el Ministerio de Educación de la Provincia dejó en evidencia el estado de abandono en el que se encuentran casi la mitad de los edificios donde funcionan escuelas públicas: de 874 inmuebles relevados, 393 (45%) presentan un estado general malo (7%) o regular (38%) y necesitan ser reparados. El informe fue expuesto en la Legislatura para fundamentar el pedido de contratación de forma directa -por un año- los materiales, bienes e insumos necesarios para la reparación de edificios escolares.

9. Comienzan a llegar fondos para la reparación de las escuelas

Tucumán recibirá una inversión de $1.000 millones para obras de infraestructura educativa tras la firma de un acta acuerdo de Fortalecimiento Educativo y la compra de equipamiento. En noviembre se lanzó el Plan Integral de Reparaciones de Edificios. Está conformado con fondos nacionales y provinciales para conseguir que los establecimientos estén reparados antes del inicio del ciclo lectivo 2022. Actualmente la provincia encara 15 refacciones generales que se encuentran en ejecución por un total de $29.000.000. La Nación contribuye con $1.532.500.000. Con ese monto actualmente se encuentran en ejecución obras mayores en 22 establecimientos (por un total de $1.089.000.000) y otras obras de refacciones generales. La Nación destinará $45.905.841 a cooperadoras escolares, al fondo de reacondicionamiento de espacios escolares y a reparaciones menores.

10. El lento regreso de los chicos que se desvincularon de la escuela

Según el ministerio de Educación de Tucumán, después de un trabajo territorial logró revincular a 12.123 estudiantes, de los cuales 2.250 corresponden a nivel inicial, 4.874 de nivel primario y 5.000 de nivel secundario. Es decir que todavía faltan recuperar a otros 12.000 alumnos que abandonaron el sistema educativo. El ministerio de la Nación lanzó el programa “Volvé a la escuela”, con una inversión de $ 5.000 millones para todo el país, y a Tucumán de ese total le corresponderían unos $ 90 millones.

LA GACETA realizó cuatro informes durante el año en los barrios más vulnerables de la periferia sobre los niños y jóvenes que no concurren a las escuelas.

11. Se conoció el bajo rendimiento de la Argentina en las pruebas Erce

Aunque fue un estudio que se llevó a cabo en 2019 por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación se conoció este año. Las evaluaciones realizadas por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco contemplan el desempeño en Lengua, Matemáticas y Ciencias Sociales de estudiantes de 3° y 6° grado de 16 países de América Latina y el Caribe. Mostró que la Argentina está por debajo del promedio regional en cuatro de las cinco evaluaciones.

Además, en comparación con 2013, momento en el que se hizo la evaluación por última vez, la Argentina cayó en todos sus resultados, excepto en la prueba de lectura para los alumnos de sexto grado, en donde obtuvo la misma calificación.

12. La ley de Educación ambiental promete renovar la currícula

La nueva Ley de Educación Ambiental Integral aprobada este año en el congreso de la Nación propone incorporar contenidos de medioambiente en la currícula escolar en todos los niveles educativos. Entre sus principales objetivos, la ley apunta a inculcar el respeto y valor de la biodiversidad, así como el cuidado del patrimonio natural y cultural. En la misma sintonía varios expertos entrevistados durante el año señalaron que es necesario renovar la currícula, incorporar temas de salud y medio ambiente para actualidad los contenidos de los alumnos, de todos los niveles y modalidades.

13. La mitad de las escuelas del país no tiene acceso a internet

Un estudio del Observatorio Argentinos por la Educación señala que el 51,4% de las escuelas estatales, entre las que se encuentran las de Tucumán, no tienen conexión a internet. De un total de 50.382 establecimientos, son 25.902 los que aún no cuentan con conectividad. Además, el 60% de los estudiantes de escuelas de gestión estatal no tienen computadora ni buena señal de internet en el hogar. Proveeder de conectividad a los estudiantes sigue siendo una deuda de la Argentina para lograr una mejor calidad educativa.

14. Se elevó el piso a 190 días de clases en la Argentina

Desde el año próximo todas las provincias estarán obligadas por ley a garantizar un piso de 190 días de clase. En 2021, al menos cinco provincias planificaron menos de 180 días de clase, según un estudio del Observatorio Argentinos por la Educación. Ellas son Catamarca (178 días), La Rioja (177 días), La Pampa (177 días), Santiago del Estero (173 días) y Chaco (171 días). No es el caso de Tucumán que cumplió con los 180 días de clases, como lo exigía la ley 25.864.

15. La desigualdad impide terminar la escolaridad obligatoria

Apenas tres de cada 10 argentinos pobres terminan la secundaria. En Argentina el 58% de los mayores de 25 años terminaron la secundaria, según los datos de la Encuesta Permanente de Hogares. Pero hay desigualdades significativas: en el decil de ingresos más bajo, solo tres de cada 10 (32%) alcanzaron el título, mientras que el número se triplica en el decil más alto (87%). Aunque la educación obligatoria (hasta la secundaria incluida) es gratuita en nuestro país es imposible cpmpletarla sin recursos económicos.

16. Educatec fue visitado por más de 700.000 alumnos

EducaTec 2021 es la muestra de ciencia y tecnología a nivel escolar más grande del Norte argentino. Este año contó con 700.000 visitantes que recorrieron sus más de 200 propuestas científica-tecnológica. Hubo exposiciones, laboratorios para incentivar la curiosidad y talleres virtuales, además se brindó capacitación para docentes.

17. Volvieron las pruebas Aprender en todo el país

Después de un año de interrupción por la pandemia, volvieron las pruebas Aprender. El 1 de diciembre alrededor de 28.000 chicos de Tucumán y 770.000 de todo el país, que cursan 6° grado, fueron evaluados en conocimientos de Lengua y Matemática. Además de los saberes específicos se indagaron cuestiones relacionadas con el tránsito escolar durante la pandemia. Hubo una participación 86% en Tucumán.

18. La generación que hizo 1° grado sin haber ido al jardín de cinco

En forma extraordinaria, este año unos 29.000 chicos de seis años cursaron el primer grado sin haber pisado una salita de cinco del jardín de infantes el año pasado. Los que pudieron lo hicieron en forma virtual, y para ello debían contar con un dispositivo y conectividad, además de un adulto que los guiara. No todos pudieron hacerlo. Este año, en el grado se distinguió claramente el niño que tuvo ayuda en el hogar, del que no la tuvo.

19. Se perdieron más de 100 días de clases entre 2020 y 2021

Según un informe, 111 días de clases presenciales se perdieron en Argentina entre marzo de 2020 y febrero de 2021 por el cierre de escuelas. Ese número ubica a la Argentina entre los países latinoamericanos que tuvieron entre 60% y 80% de días sin clases presenciales. (Fuente: enfoque educación)

20. Según Unicef, la bimodalidad mejoró la salud emocional de estudiantes

La vuelta a la presencialidad en formato bimodal mejoró la salud emocional de los estudiantes y fortaleció los aprendizajes, según un relevamiento a familias argentinas. La suspensión de clases presenciales, el aislamiento y las cuarentenas por la pandemia agravaron el panorama de la salud mental infantil en todo el mundo, según un informe de UNICEF. (Fuentes: Ministerio de Educación de la Provincia, “21 claves de la educación argentina en 2021” del Observatorio Argentinos por la Educación y LA GACETA)