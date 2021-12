Para Arquez está todo por hacer

Sostiene que el azar es el que, de una u otra manera, gobierna el destino de las situaciones positivas. “De casualidad, como suelen suceder las cosas buenas”, explicó Augusto Arquez. Así de simple fue la razón por la que se vinculó al deporte, vía tenis.

Su mamá preguntó a un profesor del gimnasio qué deporte enseñaba. Ese profesor era Ricardo Saad, uno de los mejores y hermano de Roberto Saad, gran sacador tucumano que jugó la Copa Davis. Empezó primero Patricio, que terminó siendo profesional, y después su hermano. Augusto, hoy presidente de la Asociación Tucumana de Tenis y también abogado, sigue siendo jugador. No dudó en establecer, pero en los últimos años, trasladó el apellido a lo dirigencial.

Fue, junto a otros 25 dirigentes del deporte federado, el creador de la Unión de Federaciones y Entidades Deportivas de Tucumán (Ufedet), grupo que coordinada desde la presidencia. “Creo que dirigente se nace”, afirmó Arquez.

- Pocas personas pueden decir que crearon una organización ¿qué te genera?

- Orgullo y compromiso, sobre todo responsabilidad. En Tucumán, estamos acostumbrados “al vamos viendo” para resolver las urgencias. Desde Ufedet, queremos cambiar por “él vamos proyectando” y así poder tener un plan de acción y encaminarnos en la consolidación de la institución.

- ¿Por qué surgió?

- Ufedet nació por necesidad, y lo que hizo la pandemia fue acelerar los tiempos para su formación. Esta coyuntura sanitaria no hizo más que desnudar las enormes falencias en que se encuentra el deporte. Por eso Ufedet se convirtió, en poco tiempo, en un eslabón indispensable.

- ¿Qué es lo que más te sorprendió de toda esta historia reciente?

- Me sorprendió que algo tan necesario en el ámbito deportivo, no haya surgido antes. El deporte tucumano no debe destacarse sólo por atisbos individuales de deportistas talentosos, se necesita un plan para trabajar en conjunto y que nuestros deportistas federados no tengan que emigrar.

- Dialogaron con representantes de distintos signos políticos.

- En la inauguración de “I° Juegos Ufedet” que hicimos hace pocas semanas, estuvieron el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero y el legislador, Regino Amado, quienes nos brindaron su apoyo. Ver a dos personas de distinto signo político juntos, no es lo usual. Pero el deporte es transversal, debe ser una política de estado, y no queremos grieta. Esto no sólo lo entendieron ellos dos, también lo hicieron el actual gobernador Osvaldo Jaldo, como así también los intendentes, Javier Noguera y Germán Alfaro, los legisladores José María Canelada y Ricardo Bussi, la ministra de Gobierno, Carolina Vargas Aignasse y Adriana Nofal, dando muestra cabal que el deporte no tiene bandera política.

- ¿Cómo ves al deporte tucumano?

- Está todo por hacer, no tenemos techo. No sorprende la cantidad de talentos en las diferentes disciplinas, pero en una provincia en donde más del 60 por ciento de la población realiza actividad física, el deporte debe ser mirado de manera distinta. Parece ser que, con la pandemia, el deporte tomó mayor relevancia. Es un vehículo transcendental para abordar cualquier reto que enfrentan las sociedades modernas. Es un aliado valioso para la consecución de los Objetivos de desarrollo sostenible (ODS) postulados por la ONU en la agenda 2030.

- ¿Qué vas a pedir cuando levantes la copa en Año Nuevo?

Fue un 2021 muy difícil. Voy a agradecer por algo que es común a todos: voy a brindar por tener salud y pedir que esta pandemia que nos acosa e interpela, acabe pronto.