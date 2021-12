Cartas de lectores I: pueblo soberano

Como pueblo soberano (consagrado Art: 33 y 37 C.N.), debemos requerir en tiempo y forma a quienes hemos elegidos como representantes por medio del voto, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, que deben cumplir en tiempo y forma con el deber y/o responsabilidad de respetar y hacer respetar nuestro ordenamiento jurídico constitucional, ya que no debemos olvidar el sabio legado del Dr: Juan Bautista Alberdi ( padre moral de nuestra constitución nacional y arquitecto de la República ), quien nos dijo: "... El respeto a nuestra Constitución Nacional es el medio más poderoso para lograr el orden como la paz social..." Por lo tanto, es imperioso como imprescindible que quienes nos gobiernan no antepongan los intereses personales, grupales, sectoriales, ideológicos y partidarios, y que en su obrar prioricen el bien común. Para lograr todo ello se reafirma la imperiosa necesidad que demanda nuestra Patria, de que emerja una clase política renovada que tenga internalizado que la política partidaria es servicio. También se impone que se abandonen las viejas prácticas políticas de los elocuentes discursos, de las estériles confrontaciones, de las criticas destructivas, y de quedarnos en las quejas, en meras opiniones, en buenas intenciones, en voluntarismos y en diagnósticos, pero lamentablemente carente de lo más importante, que es el internalizar que la política es servicio y no servirse de los demás. Actitudes que resultan imprescindibles como determinantes para poder construir sobre base sólida un futuro exitoso para nosotros, para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos.

Miguel Ángel González Fidani

