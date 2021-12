Transnoa solucionará el corte en la línea de alta tensión hasta el miércoles, aseguró Jaldo

Lo que en un principio habían advertido que demandaría casi dos meses de trabajo, finalmente se subsanaría en un par de días. Al menos, es el compromiso que asumieron los directivos de la empresa transportadora de electricidad Transnoa SA, según el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Osvaldo Jaldo.

"Hicimos las gestiones necesarias ante el jefe de Gabinete de la Nación, Juan Manzur, y ante el secretario de Energía, Darío Martínez, para que este problema se solucione lo antes posible y ese es el compromiso que asumieron todas las partes", precisó a LA GACETA Jaldo.

El apuro oficial radica en que los tucumanos corren serio riesgo de padecer cortes de electricidad recurrentes durante el verano. Esto, debido a que una empresa contratista de la Sociedad Aguas del Tucumán (SAT) dañó una línea de alta tensión en la zona sur de la capital y la sacó de circulación. A raíz de este inconveniente, durante los día de extremo calor y alta demanda, EDET SA ya había advertido que iba tener que realizar cortes programados para poder abastecer a toda la población. De hecho, eso ocurrió el martes de esta semana.

De las negociaciones para destrabar el conflicto, prosiguió el titular interino del PE, participó también el subsecretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo. Por eso, dijo, se logró encauzar una situación que a priori aparecía complicada. "El lunes viene gente de Transnoa a Tucumán y asumieron el compromiso de dar una solución, aunque sea provisoria en ese corte, hasta el miércoles. Así evitaremos que los tucumanos padezcan los cortes de luz en los días más calurosos", precisó Jaldo.

El origen del confllicto

“En el caso de Tucumán, adicional a las altas temperaturas que generan una mayor demanda de electricidad y por ello se exige a las instalaciones, Transnoa SA tuvo un evento particular: haciendo una obra le rompieron un cable. Eso genera un problema serio de vínculo en buena parte de la capital”, había dicho ayer a este diario Santiago Yanotti, vicepresidente de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista.

PREOCUPACIÓN. Osvaldo Jaldo pidió informes por los cortes en el servicio de energía eléctrica en Tucumán. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO

En efecto, los cortes programados que la empresa distribuidora EDET SA dispuso el martes en toda la provincia se originaron a partir de la rotura de esta línea, que va entre las estaciones transformadoras Independencia y Estática. Como el sistema de transporte de Tucumán presenta ya de por sí limitaciones para el normal abastecimiento de la provincia y de la región, este “pinchazo” agravó el cuadro de situación.

Dicho en “criollo”: si bien en la provincia se produce la cantidad necesaria de energía para cumplir con la demanda, hay un problema de distribución porque los vínculos de abastecimiento entre las estaciones “Bracho-Cevil Pozo y “Bracho-Independencia” funcionan con restricciones desde hace tiempo.

Es decir, los cables van colmados en su capacidad y no pueden transportar más electricidad. Sumado a este problema estructural de cómo transportar la energía, se produjo ahora la rotura del cable subterráneo en avenida Américo Vespucio y Buenos Aires por parte de una firma contratista de la SAT.

Fuentes oficiales confirmaron además que debido a este imprevisto se debió modificar el esquema de alimentación al Gran San Miguel de Tucumán (incrementando la dependencia de la generación de Salta y sobrecargando el resto de las líneas de transporte). Por esto, el resto de las estaciones transformadoras que alimentan a la Capital y a sus alrededores verán restringida su capacidad de suministro en caso de que haya altas temperaturas y, en consecuencia, una mayor demanda de electricidad. En síntesis, estas estaciones operarán al límite hasta tanto se solucione el corte por parte de la empresa Transnoa.

“El subsecretario de Energía Federico Basualdo me dijo que iba a pedir a Transnoa SA que acelere los tiempos, porque nos habían dado más de dos meses de obra y eso iba a generar que ante altas demandas de electricidad, que coinciden con las altas temperaturas, pueda haber cortes. Hacía muchos años que en Tucumán no había cortes programados de electricidad por no poder abastecer la demanda”, había ampliado el ex titular del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Tucumán (Ersept).