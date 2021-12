Papá Noel se hizo más austero y mira la web para comparar precios

Los argentinos aguardan las celebraciones navideñas con una mayor expectativa de lo que fue el año pasado, cuando se desató la pandemia de la Covid-19. Pero esta vez, la inflación reinante ha llevado a que Papá Noel sea más austero y, además, compare precios en todos los canales de comercialización, poniendo énfasis en la web y en las redes sociales. Una tradición que resiste la pandemia durante este cierre de año es que la intención de comprar e intercambiar regalos entre los argentinos prevalece, más allá de las dificultades financieras y de las cuestiones sanitarias. Seis de cada 10 entrevistados por la consultora Deloitte han señalado que sí realizarían o habían realizado ya sus compras navideñas.

El estudio que todos los años hace la consultora internacional respecto de los hábitos de consumo y las costumbres en América latina ha mostrado en esta oportunidad que la tercera parte de los encuestados en México, Colombia, Perú y Costa Rica consideró que la situación económica de la familia es un poco mejor que en los 12 meses previos, mientras que en 2020 solo 12% opinó en este mismo sentido.

El 39% de los entrevistados respondió que gastaría lo mismo que el año pasado, mientras que un cercano 36% confirmó que gastaría menos que 12 meses antes, siendo la preocupación por la economía la respuesta más preponderante detrás de esta última decisión.

Hasta antes de la pandemia, en 2019, la cena de Navidad resultó ser la respuesta número uno en cuanto a prioridades al realizar las compras. Sin embargo, a partir de 2020 comprar regalos de navidad retomó el liderazgo entre las prioridades, recuperando el primer lugar en la lista de opciones de compra de los participantes. Ambas condiciones se reafirman en la encuesta de 2021 e inclusive superan las cifras del año anterior, con 33% de respuestas en favor de la compra de regalos y un lejano 18% en torno a la cena de navidad. Las prioridades han cambiado, remarca el diagnóstico de Deloitte a la que accedió LA GACETA.

Seleccionar la mejor opción para comprar es, sin duda, una decisión prioritaria, procurando asegurar una experiencia de compra grata y efectiva. Por ello, resulta interesante saber que el 93% de los participantes investigó en internet antes de hacer sus compras en tiendas físicas o en línea, en su mayoría para comparar precios, remarca el reporte privado.

Con una gran variedad de sitios disponibles para investigar, el 40% de los entrevistados se decantó por las plataformas de comercio electrónico como Amazon, Mercado Libre, eBay, tiendas departamentales y supermercados para hacerlo.

Una de las preguntas populares de la encuesta se enfoca en la influencia de las redes sociales en las decisiones de compra, destacando la respuesta de los participantes de Perú y Ecuador, en donde más de la tercera parte (36%) confirmó que influyen mucho, versus el 47% de encuestados en México, Colombia y Argentina, que minimizaron su impacto.

Asimismo, 37% de los entrevistados refirió que el mayor uso de las redes sociales se centró en propósitos prácticos como obtener ideas para regalos, seguido de comparar precios (29%), indica la consultora.

Pese a la persistencia de la pandemia, solo una cuarta parte de los encuestados confirmó su preferencia por las plataformas en línea. Sus respuestas se dividen en dos grupos: los consumidores de México y Argentina refieren que el porcentaje de sus compras navideñas en línea se ubica entre 21% y 50%, mientras que el de los participantes de Colombia, Perú y Costa Rica es menor al 10%. Sin embargo, ambos grupos coinciden en optar por las tiendas departamentales para realizar las compras de la temporada.

No habrá incrementos, señala el 50% de los participantes, y refiere que el nivel de compras permanecerá igual al del año anterior, y la razón principal que aduce el 30% para no comprar un porcentaje mayor en línea es el temor a que el producto no sea exactamente lo que pidieron, completa la encuesta.

Finalmente, el diagnóstico de Deloitte dejó las siguientes conclusiones sobre los hábitos cotidianos de consumo de la sociedad latinoamericana.

-Un 65% hizo gala de fidelidad hacia las marcas que usualmente consume.

-Un 61% mantuvo su gusto por las marcas propias/libres.

-Un 55% mantuvo su decisión de comprar en grandes almacenes.

-Un 53% aumentó su interés de buscar antes de comprar el producto.

-Un 48% conservó el ejercicio de buscar en sitios de comparación de precios.