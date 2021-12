Jorge Rial confirmó que dio positivo de coronavirus

El periodista Jorge Rial confirmó hoy que se contagió de coronavirus y contó cómo cursa la enfermedad.

"Como muchos, pensé que el virus ya no me iba a alcanzar. Pero el COVID no hace excepciones", escribió Rial en su cuenta de la red social Twitter.

Y añadió: "gracias a que estoy con vacunación completa transito con síntomas leves la enfermedad. La falta de olfato fue el alerta. Por eso, ¡sigan cuidándose y vacúnense! Por ustedes y los demás".

Tras conocerse la noticia, Rodrigo Lussich, se contactó con Rial y él le precisó que le "detectaron hoy a la mañana" la enfermedad y señaló que su pareja Romina Pereiro es "negativa".