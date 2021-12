L-Gante se compró cuatro Mercedes Benz: uno para su mamá, otro para sus amigos

Elian Valenzuela, más conocido como L-Gante, antes de ser famoso vendía barbijos y sándwiches, trabajó en obras de construcción y como operario en una fábrica.

Durante una entrevista que le hicieron repasó su trayectoria, aseguró que el dinero le borró la preocupación de comer y reveló que el último gusto que se dio fue comprarse “cuatro Mercedes Benz”.

En este sentido, al ser consultado por su relación con el dinero, reconoció que le facilitó las cosas y que ya no se preocupa por la comida del día a día. Acto seguido aclaró que no es de gastar mucho, pero que cuando lo hace opta por cosas caras.

“El último gusto que me di fue comprarme cuatro Mercedes Benz”, contó como algo alocado. Entonces explicó que uno es para su mamá, el otro para su mánager y los otros dos para que los usen sus amigos y su familia.

A la vez, contó que no es de comprarse ropa y que se viste con lo que le regalan sus seguidores. “Algunos me dicen que haga canje, pero a mí no me gusta después tener que deberte una mención o algo. De onda si está bien. Pero tengo fans que me traen ropa a pleno, hasta me diseñan. Y eso es algo muy groso. Muy pocas veces me compro la verdad”, concluyó.