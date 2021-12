Fútbol femenino: “No hay nada más lindo que salir campeón ante Atlético”

“No hay nada más lindo que salir campeón y más si es ganándole a Atlético. Soy una enferma y fanática de San Martín”, abre la entrevista con LG Deportiva la “manosanta” del Santo, Soledad Miranda Villagra, quien al tapar dos remates en la definición desde los 12 pasos en la final contra las “Decanas” se erigió en la heroína de la tarde en la cancha de Villa Amalia.

La historia de “La Colo” -como cariñosamente la llaman todos- con la redonda se remonta al año 1997 “cuando nos reuníamos a jugar con un grupo de amigas y nos invitaron al primer entrenamiento de la historia del fútbol femenino en San Martín. Así comenzó esto y hoy, 24 años después, sigo vigente y soy la única que queda en actividad de esa época ”, rememora la “1”, soñando con seguir por un tiempo más defendiendo los tres palos de las “rojiblancas”.

Fue un partido parejo ante Atlético. El resultado 1 a 1 lo demuestra, por lo que se tuvo que definir por los penales. A Soledad, profesora de Educación Física y a punto de cumplir 42 años, su vasta experiencia la llevó a ganar confianza en esta instancia: “podría decirse que me consagré el domingo en los penales, que en realidad son una lotería. Pero también tiene que ver mucho con la tranquilidad y el estar segura. Yo me sentí como tal. Les dije a mis compañeras ‘métanlos que yo al menos uno voy a atajar... y bueno, me tocó atajar dos’”, se alegra.

Un dato no menor es que Miranda Villagra, en estas más de dos décadas en el fútbol, estuvo en los 45 títulos que ganaron las “Santas”. Una locura. Faena que muy pocas podrán alcanzar en el corto plazo. Además, como otro dato de color, pasó de hacer goles a atajarlos, una historia similar a la del, por ahora, ex arquero del conjunto de la Ciudadela, Ignacio Arce. “Comencé como delantera en los primeros torneos que organizábamos, siendo goleadora en unas cuantas ocasiones. Cuando comencé a estudiar en la facultad ya no podía asistir seguido a los entrenamientos y perdí mi lugar. Pero justo coincidió en que nuestra arquera se fue becada a Europa (es investigadora) y como siempre me gustó el arco comencé a probar y allí me quedé. Así que diría que mi carrera futbolística es como arquera”, se enorgullece la “1”.

El femenino sigue en franco ascenso. La idea es que no pare. Por lo que “Colo”, junto a las profesoras Pilar González y Juliana Pérez Luaces, se pusieron a cargo de la escuela formativa de San Martín, que hoy cuenta con niñas de 4 a 12 años y adolescentes de 13 en adelante. “Posibilidades como estas antes nosotras no teníamos. Por suerte hoy las nenas lo pueden tener y deben aprovecharlo”, cierra Soledad, invitando a quien quiera sumarse.

Incidentes

Luego de la final femenina del domingo se produjeron incidentes en los que, según algunas versiones, habrían estado involucrados “barras” de Atlético. Trascendió que hubo agresión verbal y física a simpatizantes femeninas de San Martín, a una de las cuales le fue sustraído el celular. Fue lo negativo de una jornada espléndida.

Mercado difícil

En La Ciudadela la ansiedad va en aumento porque los refuerzos se hacen esperar. “Hay muchos que prefieren esperar a ver si le sale algo de Primera o del exterior. No es un mercado sencillo, hay que tener paciencia”, aseguraron desde Bolívar y Pellegrini. En las próximas horas se definirían los casos de Arce y Sansotre.