Mirtha Legrand regresó a la televisión y le dedicó el programa a sus hermanos

Tras casi cuatro meses alejada de la televisión, Mirtha Legrand regresó esta noche a su emblemática mesa para cerrar el año 2021 y le dedicó el programa a sus hermanos "Josecito" y "Goldy".

"¡Qué recibimiento tan lindo! Estoy un poquito nerviosa, como angustiada, pero tan feliz de estar acá. Son un equipo divino. Muchas gracias. Han preparado todo, son una maravilla", afirmó Legrand.

La diva, quien condujo su programa junto a su nieta Juana Viale que la reemplaza en la conducción desde el comienzo de la pandemia en marzo de 2020, recordó a sus hermanos.

"Este programa se lo quiero dedicar a Goldy y a José, a mis hermanos queridos que me dejaron hace muy poco tiempo", señaló "La Chiqui" emocionada.

Y añadió: "es terrible reponerse de la muerte de un hermano...y de dos casi simultáneamente. Además con la pandemia, que no los pude despedir, fue muy doloroso. Pero he tratado de reponerme. Pienso en ellos y me da como alegría".

La conductora estuvo acompañada además por el actor Ricardo Darín; el cantante Diego Torres; el actor y conductor de 100 argentinos dicen, Darío Barassi; y también el humorista Jey Mammon,