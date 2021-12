Cartas de lectores VII: Haz lo que te digo…

Pero no lo que yo hago. LA GACETA 15/12 nos informa que el Sr. Presidente en su visita inaugurando obras de un sector en los Tribunales en la ciudad de Monteros y en presencia de autoridades civil y judicial nos recomendaba “…la justicia no debe involucrarse con la política… para que la democracia funcione mejor hace falta que la justicia haga lo que tiene que hacer, impartir justicia, simplemente eso” y en contrario “volvió a desnudar sus diferencias con la Corte Suprema de Justicia (de la Nación) y lo hizo frente al ministro de Justicia Martín Soria, que hace pocos días tuvo un tenso encuentro con los integrantes del alto tribunal”, que es nada menos que uno de los tres Poderes previstos en la Constitución Argentina para un correcto equilibrio en la vida y futuro de nuestra patria. Harto contradictorio, aconsejando a los integrantes del Poder Judicial no involucrarse en política pero sí, en su condición de político, se está involucrando en la justicia; sólo falta que el titular del otro Poder, el Legislativo, a título personal se sume e involucre en las funciones y obligaciones de los otros Poderes. Pero en política todo es posible; aquí en Tucumán, resaltando y dejando a salvo el buen nombre y honor que merecidamente tienen como ciudadanos y abogados, cuatro de los cinco integrantes de la Corte Suprema de Justicia fueron políticos con funciones de fiscal de Estado en los últimos períodos gubernamentales. El Presidente, hoy y a título personal, políticamente ha hecho públicas sus intenciones de reformar designando más integrantes en la Corte Suprema de la Nación, atribuciones que le compete al Congreso de la Nación mediante una ley.

Ángel Ricardo Salguero

[email protected]