Cartas de lectores V: La Rioja, Tucumán y Standford: un mismo propósito

Un 25 de mayo de 1914 abrió sus puertas la Universidad de Tucumán y en su inauguración su primer rector y fundador Juan B. Terán afirmaba: “Como toda fundación intelectual es el punto de partida de una evolución indefinida”. Todo ese proyecto fundador fue sintetizado en el lema de su autoría y que se puede leer en latín en su escudo: “Pedes in terra ad sidera visus” (los pies en la tierra y la mirada en el cielo). Pues bien, después de muchos años de recibido, debo decir que leerlo me motiva y emociona todavía, cada vez que recorro sus frases: sabias y bellas palabras. Cada universidad en el mundo detenta una simbólica frase y es su lema. Este representa una guía y una forma de ver la vida. Profesionales de alta calidad se formaron en la UNT. Permítaseme nombrar entre miles a por lo menos dos de ellos: el arquitecto César Pelli, genio de fama y reconocimiento mundial, ya fallecido, y el mencionado ahora en estos días como precandidato al Nobel de Medicina, el cardiólogo Dr. Luis de la Fuente: de origen riojano, formado en nuestra casa de altos estudios y recibido en la UBA. Durante varios años trabajó con el Dr. René Favaloro, pionero en cardiología intervencionista y biointervencionista (células madres). En el año 2005, De la Fuente ya había sido nominado a tal galardón por la U. de Standford, California, Estados Unidos. Y a propósito de Standford quiero relatar a continuación algunos datos y una breve historia de esta prestigiosa Universidad del mundo que lo nominaba al Nobel. Inaugurada en 1891 por Leland Standford y su esposa Jane, en memoria de su único hijo, fallecido a los 15 años a causa de fiebre tifoidea. Su fundador, Leland, había sido gobernador de California y uno de los que tendió líneas férreas uniendo el Este con el Oeste de los EEUU. El predio de la Universidad está ubicado a 56 kilómetros al sur de San Francisco y es célebre hoy por su calidad educativa, famosa por su proximidad al Silicon Valley, cuna de algunas de las más importantes empresas de tecnología de punta: Yahoo, Google, Hewlet Packard, etc. Es considerada una de las 10 mejores universidades del mundo. Privada. Detenta más de 80 Premios Nobel y compite sanamente con la vecina Universidad de Berkeley, al otro lado de la Bahía de San Francisco, que tiene más de 100 del mismo galardón, siendo ambas verdaderas cunas del saber universal. Hace unos años tuve el privilegio y la oportunidad de realizar una pasantía por el servicio de ecocardiografía del Medical Center de la U. de Standford. Su jefe era entonces el Dr. Richard Pop y contaba en ese momento con la visita al servicio de la Dra. Liv Hatle, noruega, pionera, referente y experta mundial del tema doppler. Accesibles y humildes para sacarnos las dudas y preguntas, y generosos ambos para brindarnos sus conocimientos, lugar de excelencia. El lema de Standford se encuentra inscripto en su escudo rojo y cardenal blanco y reza en alemán: “Die Luft Der Freiheit Weht”, lo que significa “Sopla el viento de la libertad”. La universalidad del conocimiento hace hoy que tanto La Rioja y su Universidad, Tucumán y Standford, lo latino y lo sajón, lo estatal y lo privado se encuentren enlazados con un mismo propósito: el Dr. Luis de la Fuente. Ojalá se concrete en el 2022 el merecido galardón del Nobel para este argentino que pasó por la Universidad Nacional de Tucumán, lo cual representaría para todos nosotros un sano orgullo.

