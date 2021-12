San Martín: “Quiero superar lo que hice en mi paso anterior”

A mediados de 2019, Mauro Bellone había llegado casi en silencio a La Ciudadela. Corrió desde atrás, hasta que se acomodó en aquel equipo que piso fuerte de entrada en ese torneo y que fue despojado de lo que le correspondía. Con el dolor a cuestas se fue al fútbol de Chipre; pero ni bien retornó al país, dejó en claro que San Martín era una alternativa más que interesante para el siguiente paso en su carrera.

“Fue muy lindo que los dirigentes me llamaran para tratar de que regrese al club. Me dijeron que querían contar conmigo porque sabían lo que podía entregarle al equipo. Eso puso muy contento realmente”, dice Bellone desde su San Cristobal natal, luego de haber terminado de cumplir con un plan de entrenamiento para llegar en forma a la pretemporada. “Mi desafío es mejorar día a día. Quiero estar a la altura de lo que requiere el club y superar mi etapa anterior”, agrega el volante que con la camiseta “santa” disputó 15 partidos, recibió tres amarillas y no convirtió goles.

Pese a haber sufrido con la injusticia, piensa que San Martín no debe pensar en lo que pasó. Que el último buen torneo debe ser el envión para ir por más. “No tomo como esta chance como una revancha por lo que pasó. Creo que tratar de dejar atrás lo pasado y mirar hacia adelante. San Martín, como institución, tiene un objetivo muy claro; todos sabemos a lo que apunta en cada campeonato que disputa”, afirma, feliz por volver a un lugar en el que se sintió muy cómodo y por las referencias que recibió del cuerpo técnico encabezado por Pablo De Muner. “Recién pude ver bien los últimos partidos, cuando retorné al país, pero San Martín es un equipo que históricamente propone. Todavía no tuve la chance de hablar con De Muner, pero me hablaron realmente muy bien de De Muner. Ojalá que con el aporte de todos podamos lograr lo mejor para este club”, agrega.

Bellone está feliz por regresar. “Sería una linda chance”, había declarado hace algunas semanas, cuando el rumor de su llegada comenzaba a crecer. Hoy está de regreso, con la motivación de lograr lo que le quitaron en 2020, aunque él prefiera no mirar atrás.

Uno ya está, el otro al caer

Hernán Pellerano firmó la renovación de su vínculo y seguirá defendiendo la camiseta “santa” hasta diciembre de 2022. En tanto, en las próximas horas hará lo propio su compañero de zaga: Hernán Lopes. “Está todo acordado con el jugador, que seguirá en el club”, aseguraron desde Bolívar y Pellegrini.

Ya se entrena con su nuevo club

Maximiliano Martínez se fue de San Martín, firmó contrato con Mitre de Santiago del Estero y ya comenzó a entrenarse con sus nuevos compañeros. El defensor es uno de las tres caras nuevas que presentó el plantel “aurinegro” y será dirigido por un entrenador que ya tuvo en La Ciudadela: Arnaldo Sialle.