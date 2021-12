El gabinete nacional y el Gobierno provincial destacaron la inversión millonaria en Tucumán

En Monteros, convertida hoy en capital federal, funcionarios nacionales y provinciales, en reunión de gabinete, celebraron el anuncio del Gobierno nacional de invertir más de $33.182 millones en obras y programas de desarrollo social en Tucumán.

“Es un día histórico”. Así comenzó su discurso el intendente Francisco Serra, tras la enumeración de obras y proyectos a los que se destinará ese monto. Luego de agradecer al presidente Alberto Fernández por su visita y “a nuestro querido Juan” -por el jefe de Gabinete Juan Manzur-, Serra nombró al mandatario nacional “ciudadano ilustre” de Monteros.

El gobernador Osvaldo Jaldo siguió la línea de elogios y agradeció a Fernández en “nombre de todos los tucumanos”.

“Siempre que nuestro presidente viene a Tucumán nunca viene con las manos vacías y esto es una muestra más de lo que está pasando”, dijo y pidió ejecutar esos “33.000 millones lo antes posible”. Además, le manifestó al Presidente su apoyo: “cuente con la provincia de Tucumán que lo vamos a estar acompañando en todas las decisiones”, subrayó

Luego el ministro del Interior, Eduardo Wado De Pedro, tomó el micrófono y aseguró que, de esta manera, se está construyendo una Argentina más federal. “Con estos más de $ 33.000 millones reafirmamos que el federalismo es el plan nacional de obras más grandes de la historia”, destacó y, dirigiéndose a Jaldo y a Manzur, dijo: “queremos decirles que estamos comprometidos con el rol que Tucumán quiere tener como centro logístico del norte argentino, ponemos fe y capacidades; vamos a financiar las obras que sean necesarias”.

A esto, Manzur manifestó su agradecimiento y pidió que “este monto de dinero salga de aquí”. Consideró que “es mucha plata y va a genera celos en otras provincias”.

El jefe de Gabinete dijo que esta inversión millonaria viene a saldar “una deuda que históricamente el gobierno nacional tiene con el norte argentino”.

Luego fue el turno del Presidente, quien comenzó su discurso asegurando que, desde muy chico, siempre estuvo muy atento a lo que pasaba en el norte. “Necesitamos poner en valor el norte argentino; tiene muchísimas riquezas no explotadas”, aseguró.

“Piensen que la misma cordillera que ha convertido a Chile en el principal exportador de cobre, de este lado no la explotamos. Piensen en todo el potencial que tenemos”, ejemplificó.

Dijo que todos los días piensa si la ciudad capital no tendría que estar en otro lugar que no fuera Buenos Aires. “Y si no tendría que venirse al norte para darle todo el potencial que genera una capital a cualquier país”, manifestó, ante la mirada de los funcionarios provinciales y nacionales.

Allí, aseguró que “la Argentina está creciendo a pasos acelerados, más de lo muchos preveían”. No obstante, dijo que notó los carteles en Monteros de personas que buscan trabajo. “Sabemos que hay asimetrías”, dijo, por lo que deseó la inversión de empresarios en la región.

“No quiero hacer la Argentina que recibí. Me quedo con la Argentina que en la pandemia se mostró solidaria. Somos un pueblo maravilloso, pese a lo que nos quieran hacer creer otros, que siembren odio”, cerró su discurso Fernández, quien además quiso mostrarse cercano a Manzur. “Juan es un amigo con quien compartimos ideas y compromisos de trabajo”, aseguró.