Alberto Fernández: "tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejaron"

"No somos los que no queremos pagar deuda, tampoco somos los que la tomamos, somos los que tenemos que hacernos cargo de la deuda que nos dejan a nosotros", dijo el presidente Alberto Fernández esta noche, al hablar en un acto en Plaza de Mayo, donde se conmemoró el Día de la Democracia y los Derechos Humanos, del que participan también la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y los ex mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y de Uruguay, José "Pepe" Mujica.

Minutos antes, la vicepresidenta había advertido que no se aprobará ningún plan que impida la recuperación económica del país. "Tranquila Cristina, no vamos a negociar nada que ponga en riesgo eso; no tengas miedo", subrayó el jefe de Estado y recordó que "muchas veces el FMI le soltó la mano a presidentes argentinos y así puso en crisis la institucionalidad de la Argentina".

"Si el FMI me suelta la mano voy a estar tomado de la mano de cada uno de ustedes, de cada argentino y de cada argentina", añadió ante una multitud.

Por otro lado, el mandatario comentó que "democracia es no olvidar a los genocidas y a quienes nos endeudaron" y agregó que hará "todo lo necesario para que cada argentino tenga un empleo digno".