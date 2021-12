Lucas Diarte: “mi prioridad es seguir jugando en San Martín”

Tranquilo en familia y entrenándose siempre con la camiseta del “Santo”. Así pasa sus días de vacaciones Lucas Diarte, mientras espera las fiestas, las novedades sobre su futuro y también el inicio de un nuevo año futbolístico.

El lateral tiene contrato con el club hasta diciembre de 2022. Sin embargo, en el vínculo que firmó a mediados de este año, hay una cláusula la interrupción del contrato en caso de que el futbolista reciba una oferta superadora de parte de un equipos del exterior de Primera división.

Más allá de eso, por ahora no piensa en otra cosa que no sea comenzar la pretemporada en el complejo “Natalio Mirkin”, bajo las órdenes de Pablo De Muner. “Por supuesto que sí; quiero seguir en San Martín, dijo el lateral.

Desde la llegada de “Tomate”, Lucas recuperó su mejor nivel, ese que había mostrado bajo el mando de la dupla Favio Orsi-Sergio Gómez, durante la temporada en la que a San Martín le sacaron 44 puntos y lo obligaron a emparejarse con equipos que estaban muy por debajo de sus números. Gracias a su solidez defensiva y a su buena capacidad para aportar en ataque entregó cinco asistencias y marcó dos tantos en la temporada: un golazo en la victoria 3 a 1 contra Chacarita, en San Martín; y el otro a Ferro, en la derrota 1-3 en La Ciudadela, que a la postre terminó desencadenando la eliminación “santa”.

Diarte no piensa en lo que pueden representar ofertas para jugar en el fútbol grande. Se siente pleno con que De Muner lo tenga en cuenta para el nuevo San Martín, ese que es su lugar en el mundo y el que no piensa cambiar por nada del mundo. “Es algo muy lindo que me brinde esa confianza. Me llena de orgullo, me pone contento y es muy lindo que se pueda darle continuidad a este proyecto, también. Creo que a San Martín le va a venir muy bien porque este cuerpo técnico realizó un gran trabajo. Estoy seguro que aún tienen mucho para darle al club, en todos los aspectos”, afirmó.

Si bien su representante le dijo que tiene un par de ofertas, Diarte se mantiene al margen. “Eso lo maneja él, yo trato de no involucrarme. Mi prioridad es San Martín; eso lo tengo claro”, sentenció, antes de hacer un balance de lo que fue este 2021. “En lo futbolístico, cierro un año muy bueno; gracias al trabajo que hicimos”.

Siguen las reuniones

En tanto, la dirigencia comandada por Rubén Moisello junto al entrenador Pablo de Muner, trabajan sin perder tiempo intentando que el San Martín versión 2022 tome forma lo antes posible. Ayer fue otro día de reuniones incesantes en las que la CD intentó avanzar en las gestiones para lograr la continuidad de los futbolistas que solicitó el entrenador.