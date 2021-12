Gallardo anunció su continuidad como DT de River: "Elijo seguir estando"

Marcelo Gallardo continuará durante 2023 como director técnico de River Plate. Así lo anunció en rueda de prensa, a las 13.30, en la que contó que tomó la decisión anoche, y se la comunicó este miércoles por la mañana al secretario deportivo del club, Enzo Francescoli.

"Después de unos días de reflexión, que fue difícil, porque en general no pude cortar un poco, la dinámica del día a día te lleva a no poder aislarte. Pero tiene que ver con algo que sentí. Hace algunas semanas había pronunciado que iba a evaluar; llegaba al final de mi contrato después de siete años y medio, y era indispensable para mí tomarme un momento para reflexionar. Después de tanto tiempo, en un lugar como este, lo que exige esta institución y uno se compromete de acuerdo a lo que siente, necesitaba reflexionar. Y decidir qué iba a hacer. No tuve mucho tiempo, pero elijo seguir estando, porque es una decisión, una elección, más allá de lo que viví, lo que sentí y lo que siento en este momento. Creo que vale la pena; merezco seguir estando, por lo menos un año más", expresó Gallardo.

De esta forma, el DT continuará más allá de la gestión de Rodolfo D'Onofrio como presidente del "Millonario", y estará al menos durante el primer año de mandato del nuevo mandamás, Jorge Brito.

Gallardo obtuvo 13 campeonatos como director técnico de River desde su llegada al banco de suplentes, en 2014. En su palmarés figuran dos obtenciones de la Copa Libertadores (en 2018, ante Boca Juniors, en Madrid). Además, conquistó el título de la Liga Profesional 2021, que se cerrará el próximo sábado, con el partido ante Atlético Tucumán.

Más frases del "Muñeco"

“Me levanté con la decisión tomada y se lo comuniqué a Enzo Francescoli y Jorge Brito. No quería que pase más tiempo y se genere angustia en el sentimiento del hincha. La manera de sentir es devolviendo todo ese amor”.

"Si me dejaba llevar por el clamor popular... Quiero destacar la posición dirigencial para hacerme sentir ese valor. Tal vez, después de Racing, hubiese agarrado a mí hijo Benjamín y me hubiese ido a mi casa, también en paz. Pero son sentimientos".

"Hoy mi continuidad es por un año. Es lo que vamos a acordar. Me parece lo más lógico".

"Quería que mañana (por la celebración del 9 de diciembre) la gente festeje en paz, cada fecha que llega es hermosa, y mañana el tercer año va a ser para que lo disfrute el hincha".

"Lo de (Leo) Ponzio es muy personal. No anunció ninguna posición (sobre su continuidad en el fútbol o su retiro). Es el gran responsable y la comunicará cuando crea que tiene que comunicarla. Todavía no sé qué hará. Hay que tener respeto".

"Mientras tuve contrato con River, jamás evalué otras posibilidades. Me han llegado otras propuestas, que agradecí, pero me parece que tenía mucho valor para mí terminar mi vínculo contractual, como me había comprometido".

"Ayer terminé de hacer el clic, y hoy lo estoy anunciando".

"Hace dos semanas, posiblemente hubiese dicho lo contrario, porque sentía que ya estaba. Quería reflexionar. Y creo que tenía derecho de hacerlo. No pude tener mucho tiempo, el día a día, la dinámica, hizo que no lo tuviera".

"Somos un grupo que buscamos mantener un nivel relacionado a la historia de esta institución, y eso requiere esfuerzo, compromiso, buena energía".

"El mensaje que me dan los jugadores es: 'acá estamos para seguir yendo para adelante, siendo exigidos, esperando poder evolucionar como equipo'. Y eso también me desafía y me estimula".

"Nada de lo que pueda decir va a tener el significado y el afecto y el amor que me han brindado (los hinchas) en este tiempo. Lo único que puedo garantizar es compromiso, la elección de seguir estando para seguir trabajando como l hemos hecho, y el valor que eso tiene para mí. Los siento muy míos, y elijo siguiendo estar, y que mañana, en un día especial, puedan tener su fiesta, deseando que puedan sentirse tranquilos, que vamos a seguir empujando para que esto siga funcionando".