Cartas de lectores II: colegio de escribanos

En octubre/20 denuncié el actuar no ético y con serías falencias técnicas de un escribano y a la fecha no he tenido respuesta alguna del Colegio, a pesar de mis reiterados pedidos personal, telefónica y formalmente, incluso notas dirigidas a su Presidente, quien tampoco a accedido hasta ahora a reunirse conmigo y explicarme por qué tanta demora en revisar y tomar cartas en el asunto de un tema tan importante como lo es la ética de uno de sus afiliados. Pienso que para ser un poquito mejores, debemos empezar por ser serios, una Institución como la que mombro no puede no dar una respuesta y en un plazo razonable, más aun cuando las personas están siendo perjudicadas, en este caso por lo que yo llamo un “gatillo fácil notarial”.

Esteban Mafud

[email protected]